Комментарий ВСУ - Delfi: “Вагнеровцы” вернулись на восток Украины

“Как отметил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, вопрос Вагнера закрыт раз и навсегда. Они разбиты, уничтожены, более умные уехали в Африку, кто совсем не никому не нужен и нет иного выхода, под давлением каких-то обстоятельств, был направлен сюда. Судьба их ждет незавидная – быть убитыми, стать калеками, или в лучшем случае сбежать. Они себя позиционировали как международная организация, то Game over, или более понятно для них: "их песенка спета"”, - отметил он.