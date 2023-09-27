Комментарий ВСУ - Delfi: “Вагнеровцы” вернулись на восток Украины

 
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„Wagner“
„Wagner“
ФОТО: Reuters / Scanpix

На восточный фронт Украины прибыло несколько сотен бойцов группировки Вагнера, но значительно это не изменит ситуацию, сообщил в комментарии Delfi заместитель командующего Восточной группировкой войск Вооруженных Сил Украины по стратегическим коммуникациям полковник Сергей Череватый.

“Мы фиксируем пребывание нескольких сотен максимум бойцов бывшей ЧИК Вагнер. Они не представляют какой-либо целостной системной организованной силы, подразделения, никак не влияют существенно на ситуацию в этом направлении”, - сказал полковник Череватый.

“Как отметил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, вопрос Вагнера закрыт раз и навсегда. Они разбиты, уничтожены, более умные уехали в Африку, кто совсем не никому не нужен и нет иного выхода, под давлением каких-то обстоятельств, был направлен сюда. Судьба их ждет незавидная – быть убитыми, стать калеками, или в лучшем случае сбежать. Они себя позиционировали как международная организация, то Game over, или более понятно для них: "их песенка спета"”, - отметил он.

Напомним, основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин погиб в результат авиакатастрофы в России 23 августа. Часть его группировки переместилась на территорию Беларуси.

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