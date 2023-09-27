Оппозиция требует отставки министра энергетики, но очередную интерпелляцию не планирует

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Представили оппозиции социал-демократы убеждены, что Дайнюс Крейвис, делегированный консерваторами на должность министра энергетики, должен уйти в отставку.

По мнению социал-демократов, после того как еще один независимый поставщик электроэнергии EGTO energija прекратил свою деятельность, либерализация рынка электроэнергии "потерпела полное фиаско". Несмотря на это, как отмечают социал-демократы, они не намерены инициировать очередную интерпелляцию министрам от правящего большинства.

"Интерпелляция — достаточно сложный юридический процесс, успех которого зависит также от правящих. Это дело большинства. Между тем, призыв взять на себя или почувствовать моральную ответственность, уйти в отставку, сказать, что будешь делать по-другому, и осознать свои ошибки... Это политический шаг, на который мы обращаем внимание не столько Сейма, сколько общественности", – так Гинтаутас Палуцкас пояснил обращение социал-демократов.

Немногим ранее социал-демократ в открытом обращении призвал представителей правительства взять на себя ответственность за, по их мнению, провальный проект либерализации рынка электроэнергии.

"Пусть премьер-министр Ингрида Шимоните и министр энергетики Крейвис перестанут рассказывать сказки о явно уже провалившемся проекте либерализации рынка. А Крейвис должен, наконец, взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку", – заявил Палуцкас в открытом обращении.

Политик утверждает, что либерализация рынка электроэнергии потрепала немало нервов, а все потребители остались у "разбитого корыта".

"Разработчик энергетической политики Крейвис сознательно игнорировал олигопольные проявления на рынке. Он даже не пытался контролировать крупных игроков рынка электроэнергии, которые постоянно использовали свой вес для маркетинговых уловок, манипуляций и формирования благоприятного правового регулирования", – уверяет Палуцкас.

Между тем, парламентарий Раса Будбергите утверждает, что либерализация рынка электроэнергии – это, пожалуй, самая важная задача, которую должен был осуществить данный министр.

"Однако на все возникшие проблемы либерализации рынка махнули рукой", – говорит Будбергите.

Парламентарий считает, что "ошибки Крейвиса обходятся государству слишком дорого, поэтому ему следует задуматься об отставке".

"Поезд ушел ​​– все иллюзии по поводу либерализации рынка рассеялись. Мало того, что из-за ошибок министра в прошлом году Ignitis закупал чрезвычайно дорогой газ по фиксированной цене, так государство было вынуждено тратить миллионы на компенсации", – утверждает Будбергите в обращении.

Напомним, что на прошлой неделе с рынка ушел третий независимый поставщик электроэнергии – EGTO energija. Ранее свою деятельность прекратили Birštono elektra и Perlas energija. Первые два поставщика ушли в этом году после того, как Сейм ужесточил деятельность независимых поставщиков электроэнергии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии