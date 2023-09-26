При взрыве в Степанакерте пострадали более 200 человек

В Нагорном Карабахе в результате взрыва бензохранилища на трассе Степанакерт - Аскеран вечером в понедельник, 25 сентября, ранения получили более 200 человек. Об этом сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян в соцсети Х. Точное число погибших на момент публикации было неизвестно.

Как пишет армянское онлайн-издание 24news со ссылкой на министерство здравоохранения Армении, спасатели организуют транспортировку пострадавших в больницы воздушным и наземных путем, к операции подключают вертолеты для отправки раненых в Армению.