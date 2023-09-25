Глава инспекции по языку, назвавший водителей "чурками": я говорил не это

На высказывания Валотки в пятницу внимание обратила Гимбутайте.
"Нарушение прав детей всякими водителями, говорящими на языках "чурок", – сказал Валотка.
Я даже консилиум собрала, может, я ослышалась, может, говорит "тюрков"?.. Хотя запись и не золотая, эта "ч" хорошо слышится. Если не хватило высказываний об оккупированных территориях в Вильнюсском районе, (...) может пора подвести черту?", – писала Гимбутайте в фейсбуке.
Высказывание Валотки не было незамеченным и на самой конференции.На сцену вышла организатор конференции, редактор Айра Няуроните заявила, что хочет сделать замечание по поводу выступления Валотки
"Там было сказано слово "чурки". Мы с Аудрюсом это обсудили. Я не могу оставить такое, это плохо. Мы с Аудрюсом не можем прийти к соглашению по некоторым моментам, связанным с риторикой, конференция не имеет ничего общего риторикой, которую выбрал Аудрюс Валотка", – сказала она.
"Тюрки, тюрков, может? Тюркские языки – каракалпакский язык, кумыкский язык, там, где проходит Средняя Азия, Азия и т.п.", – сказал Delfi в понедельник Валотка.
Он сказал, что его не должны критиковать, поскольку его не так поняли.
"Я думаю, что, во-первых, не поняли, а, во-вторых, я не понимаю, почему надо раздувать пузырь из каждой мелочи", – сказал Валотка.
В конце лета комиссия Минкульта сделала замечание Валотке. Тогда министр культуры Симонас Кайрис сказал, что это замечание будет иметь последствия - его учтут при назначении зарплаты, надбавок Валотке.
"Иного пути нет, разговоры не дали никакого результата", – отметил министр.
Напомним, что Валотку критиковали за то, что в июле в интервью на LRT он сказал, что польские названия деревень в Вильнюсском районе - это не только пометка оккупированной поляками территории, но и нарушение законов Литвы, поэтому их надо убрать. Он приравнял их российским табличкам в Донбассе.