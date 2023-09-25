Комиссар ЕС раскритиковал позицию КНР по войне в Украине

Комиссар Евросоюза по торговле Валдис Домбровскис в ходе визита в Китай заявил о непонимании позиции КНР по отношению к войне России против Украины. Территориальная целостность всегда была для Китая одним из основополагающих принципов в международной дипломатии, а Россия открыто нарушает этот принцип, констатировал еврокомиссар, выступая с речью перед студентами университета Цинхуа в Пекине в понедельник, 25 сентября.

"Понять позицию Китая в отношении войны России против Украины нам трудно так потому, что тем самым Китай нарушает свои же основополагающие принципы", - пояснил Домбровскис студентам одного из ведущих университетов КНР. Он также отметил, что снизившиеся в результате войны объемы экспорта продовольствия и высокие цены на энергию влекут за собой отрицательные последствия и для КНР. "Поэтому трудно понять, как саботирование Россией экспорта зерна из Украины может быть в интересах Китая", - отметил еврокомиссар.

Снижение привлекательности Китая