Верига о новой программе жизненных навыков: к ней не подготовились

Программа жизненных навыков активно обсуждается уже несколько недель. После заявлений юриста Игнаса Вегеле в передаче на канале TV3 о том, что на этих занятиях детей будут учить, как делать противозачаточные средства для орального секса, общественность начала выяснять, где же правда.
Некоторые учителя и представители муниципалитетов также резко отреагировали, выступив против такой программы. Споры вокруг новой программы – дезинформация или реальность?
Программа жизненных навыков
Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ирена Сегаловичене ранее заявила в передаче Žinių radijas о том, что очевидно, что сегодня нет учителей, подготовленных к новой программе жизненных навыков, поэтому говорить о качественном образовании было бы, по меньшей мере, безответственно. Другая сторона объясняет, что все это дезинформация, распространяемая оппозиционными силами, которая будет использована и на предстоящих выборах. По мнению политиков, дискуссии о сексуальном образовании часто полны различных заблуждений.
По словам министра образования, предметы, включенные в программу жизненных навыков, преподаются учащимся в школах с 2017 года, но сейчас, с появлением новой программы, некоторые вещи меняются, и их критикуют не только политики, но и некоторые учителя или родители детей.
Одна из создателей программы доктор Шуките сообщила, что больше всего жителей шокировало письмо, распространенное 1 сентября, в котором представлена ложная информация.
"Действительно, эта ложь, вероятно, и побудила Вегеле поинтересоваться и посмотреть, и, конечно, эта сторона ищет и имеет своих рупоров и распространяет всю эту ложь. По меньшей мере, странно, когда юрист комментирует материалы, подготовленные для преподавателей, и не различает, что такое программа, какие рекомендации, что, о чем и в какой строке следует писать, и на какую тему какой материал предназначен. Эти вещи не анализируются, не исследуются и поэтому пугают всех.
Действительно, министр прав. Наверное, мой сегодняшний собеседник тоже согласится, что это, конечно, неправильный подход при обсуждении таких тем", – сказала она.
По словам собеседника, раньше все эти предметы были интегрированы в другие предметы и в одних школах опыт преподавания был больше, а в других их внедрению уделялось меньше внимания.
"В Литве мы насчитываем около 21 программы по превенции, а также программы, развивающие социальные и эмоциональные навыки. До сих пор все было отдано на инициативу школы, они их называли проектами, а когда проект заканчивается, проект исчезает, одновременно исчезают деньги, поддержка, а результата нет. В обучении одна из слагаемых успеха является постоянная работа, последовательность, повторение, формирование навыков, закрепление. Это – базовые вещи", – сказала Шуките.
По ее словам, именно поэтому была создана программа жизненных навыков, которая взяла с полок методики и призывает вспомнить все компетенции, приобретенные по этим темам.
"Некоторые темы немного сместились, в эту программу пришло что-то из биологии, но то, что нас обвиняют в создании этой программы, - это сплошь теории заговора. Лично я не вижу ничего абсолютно нового и пугающего", – заявила одна из создателей программы.
Программа не готова
Партия участника радиопередачи Вериги критикует новую программу жизненных навыков – опубликовала петицию, собирает подписи и пытается ее остановить. По его словам, партия решила остановить реализацию этой программы по нескольким причинам.
"Я уже не раз говорил и сегодня могу это очень четко повторить, что причин несколько.
Первая причина связана с организационными вопросами, не имеющими никакой идеологической нагрузки. Прежде всего, это подготовка учителей. Я тоже много общаюсь, много разговариваю и уже разговаривал с представителями не одной школы, которые мне подтверждают, что учителя не подготовлены, хотя я во время правительственного часа спросил министра, готовы ли они, и он ответил мне да – университет Витаутаса Великого их уже подготовил, Вильнюсский университет начнет готовить, что является ложью, потому что университет Витаутаса Великого как раз собирается приступить к обучению.
Если мы серьезно отнесемся к этой программе, то в ней так много важных, нужных, действительно сложных вещей, и если мы хотим, чтобы этим вещам учили детей серьезно, их не следует бросать учителям – филологам или кому-либо еще, у кого есть свободные часы. Поэтому одна из причин, по которой мы предлагаем остановиться, заключается в том, что пока к этой программе не готовы", – сказал Верига.
По его словам, не только учителя, но и учебники для обучения не подготовлены должным образом.
По мнению парламентария, следует признать, что путаница есть со всех сторон и это показывает, что программа еще не готова к разработке.
Курсы для преподавателей
Как ранее заявлял старший советник президента, с 1 сентября этого года программы жизненных навыков могут преподавать учителя любого предмета, а с 2026 года действует требование, чтобы работать могли только те, кто завершил национальные квалификационные курсы.
Очевидно, что именно подготовка учителей сегодня вызывает много вопросов, но, по мнению Шуките, педагогическое образование – это еще не все.
"Мы можем иметь профессиональную квалификацию в области биологии, географии, математики или чего-то еще, но результаты показывают, что учителя не обязательно будут преподавать этот предмет должным образом или что детям не понадобится дополнительная помощь. Мы всегда поощряем обучение. Другое дело, что у нас не хватает педагогов. Я думаю, что наша система в целом идет по пути интегрированного образования, и один учитель может преподавать и другие предметы", – поделилась она.
По мнению одной из создателей программы, в целом несправедливо винить в этой ситуации учителей. По словам собеседницы, важно также понимать, что модель подготовки учителей по этой программе запланирована и она другая, и не будет отдельной специальности и в будущем, представители которой смогут преподавать предметы программы жизненных навыков.
"Появится возможность для развития, повышения квалификации и у учителей, которые уже выбрали преподавание программы жизненных навыков. Я бы сказала, что такая практика рекомендуется даже при подготовке к другим предметам, когда можно и преподавать, и учиться самому", – сказала она.
По мнению Шуките, следует также понимать, что невозможно подготовиться ко всему на 100%.
Аргументы не убедительны
Реагируя на доводы Шуките, Верига заявил, что они его не убедили.
"Они не очень убедительны. Вернемся к той же фактологии. Однако министр солгал, и эти программы стартуют только сейчас. Это факт, здесь не о чем спорить", – заявил депутат сейма.
По его словам, нестыковок и дезинформации становится больше, поэтому как учителя будут готовиться к урокам жизненных навыков, какие материалы для них будут использовать – мы можем только догадываться.
"Мне очень интересно отношение организаторов. Если есть попытка кого-то обвинить в том, что кто-то что-то не предоставил, какие-то организации что-то не включили в материал, не прислали и так далее, то мне кажется, что организаторы программы должны найти некий баланс, тем более что сейчас организаторы программы уже рассылают предложения в школы с платными тренингами, где одному учителю предлагается пройти обучение по всем этим предметам за 120 евро и его будут обучать представители организаций, которые публично комментировали эту программу и заявили, что из программы вычеркнуто такое понятие, как традиционная семья. Ну и как, по-вашему, люди должны на это реагировать?", – спросил Верига.
По словам собеседника, в попытке утихомирить бурные дебаты некоторые школы страны организуют специальные встречи для родителей – однако какие мифы о программе может опровергнуть еще не прошедший обучение?
"Как он может говорить, чему он будет учить, а чему нет? Он может заранее сказать, что не будет преподавать те темы, которые вызывают дискуссии, не будет чем-то пользоваться. Может быть, это вариант, но тогда – кому нужна эта программа? Согласитесь, ну все звучит серьезно, если ввести обязательный предмет в программу среднего образования. Не
факультативно, а обязательно. Если сравнивать это с такими вещами, как математика, то здесь я бы сказал, что в следующий раз она может быть даже важнее, чем математика, потому что, если у вас нет математических знаний, вы не постигнете науку, вы не поймете многих вещей, но если вы не обладаете определенными жизненными навыками – можете даже погибнуть", – сказал он.
По мнению члена Сейма, можно сказать, что в определенном смысле программа недооценена.
"Сейчас систему преподавания этого предмета меняют, и меняют так, что она ляжет бременем, пожалуй, на тех, у кого еще нет подготовки", – сказал Верига.
Сексуальное образование
Независимо от того, как мы дискутируем о подготовке учителей или по другим вопросам, сексуальное образование остается главным и вызывающим наибольшие разногласия в обществе аспектом.
По мнению Шуките, сексуальное образование сегодня рассматривается достаточно узко, и это проблема.
"В целом наша цель в сфере сексуального образования – помочь ребенку вырасти здоровым, ответственным, уметь распознавать опасности и те ситуации, которые могут не только навредить ему, но и разрушить его будущее. Когда родители пугаются определенных вещей, мы тоже боимся, и именно по этим причинам эта программа такая, какая она есть, и она никоим образом не продвигает то или иное поведение. Мы просто говорим, что уважаем семьи, их ценности, и говорим об этом с детьми", – сказала участник радиопередачи.
Однако в обществе возникают вопросы, почему родители не имеют возможности выбирать определенные предметы, которые будут преподавать их детям, как, например, можно выбирать предметы религии или этики? По мнению Шуките, таких критиков может то, что программа жизненных навыков будет одинаково применяться ко всем учащимся.
"Это не урок философствования или урок распространения какой-то демагогии. Это программа развития навыков и предоставления определенных важных знаний", – сказала Шуките.