Верига о новой программе жизненных навыков: к ней не подготовились

"Мне очень интересно отношение организаторов. Если есть попытка кого-то обвинить в том, что кто-то что-то не предоставил, какие-то организации что-то не включили в материал, не прислали и так далее, то мне кажется, что организаторы программы должны найти некий баланс, тем более что сейчас организаторы программы уже рассылают предложения в школы с платными тренингами, где одному учителю предлагается пройти обучение по всем этим предметам за 120 евро и его будут обучать представители организаций, которые публично комментировали эту программу и заявили, что из программы вычеркнуто такое понятие, как традиционная семья. Ну и как, по-вашему, люди должны на это реагировать?", – спросил Верига.

"Как он может говорить, чему он будет учить, а чему нет? Он может заранее сказать, что не будет преподавать те темы, которые вызывают дискуссии, не будет чем-то пользоваться. Может быть, это вариант, но тогда – кому нужна эта программа? Согласитесь, ну все звучит серьезно, если ввести обязательный предмет в программу среднего образования. Не

факультативно, а обязательно. Если сравнивать это с такими вещами, как математика, то здесь я бы сказал, что в следующий раз она может быть даже важнее, чем математика, потому что, если у вас нет математических знаний, вы не постигнете науку, вы не поймете многих вещей, но если вы не обладаете определенными жизненными навыками – можете даже погибнуть", – сказал он.