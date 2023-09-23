Навицкас не меняет своих планов по забастовке: нас не устраивают предложения министра

 
ELTA
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Andrius Navickas
Andrius Navickas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Председатель профсоюза работников образования Андрюс Навицкас говорит, что новое предложение министра образования Гинтаутаса Якштаса по зарплате не меняет планов учителей на забастовку. По его словам, представленный в пятницу план повысить зарплаты учителей на 21 проц. в следующем году, с января повысив зарплату на 10 проц., не удовлетворяет профсоюз.

"Я думаю, что эти повышения заработной платы реально не решат тех задач, которые мы выдвинули. Нужно договориться о том, когда будет следующее повышение заработной платы, должна быть долгосрочная стратегия. Действительно, повышение должно быть значительно выше, чем предлагается сейчас, и мы будем твердо придерживаться этой позиции, чтобы обеспечить реализацию этих задач", – заявил А. Навицкас в пятницу после встречи с министром образования и другими профсоюзами учителей.

"Это действительно неудовлетворительно и уж точно не изменит нашего решения", – ответил он на вопрос, намерен ли профсоюз, выслушав предложения, изменить свои планы по забастовке.

Навицкас выразил удовлетворение в связи с тем, что возглавляемый им профсоюз принял решение объявить забастовку. По его словам, это помогло в переговорах с Министерством образования, науки и спорта.

"Мы оценим это предложение, до сих пор мы слышали, что поднять зарплаты вообще невозможно, даже с сентября этого года. (...) Мы слышали, что сокращать классы не нужно и невозможно. (...) Мы понимаем, что приняли очень правильное решение относительно объявления забастовки, это помогает в переговорах, решает многие проблемы", – сказал журналистам председатель профсоюза работников образования.

В понедельник Навицкас вместе с членами профсоюза рассмотрит предложения министерства.

Эгидиюс Милешинас, председатель также рассматривающего возможность забастовки профсоюза, сказал, что предложения, представленные министерством, более внимательно рассмотрит на заседании совета в понедельник.

"Наши требования также выше предложенного. То, что сегодня предложил министр, мы попросили уточнить формулировки и рассмотрим их на заседании совета в понедельник", – сказал Э. Милешинас.

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