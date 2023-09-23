Министр образования Литвы предложил повысить зарплаты учителей на 21 процент

"Мы представили беспрецедентное предложение. В образовании такого роста, как по бюджету, так и по изменению заработной платы, в нашей истории не было. Мы предложили, чтобы в следующем году заработная плата выросла на 21 проц. Первый шаг – на 10 проц. с января, оставшийся шаг – с 1 сентября", – сказал журналистам в пятницу министр.
"Наряду с этим, мы предложили продолжить то, что было назначено в этом году, до конца учебного года с сентября. Это 3 проц. дополнительных средств, что дает возможность выделить на подготовку к работе с обновленным содержанием на 20 проц. больше", – также отметил он.
По словам министра, этим сможет воспользоваться примерно каждый второй учитель, работающий в общеобразовательных школах.
"Помимо этого 21-проц. увеличения (учитель) будет иметь около 5-6 проц. дополнительных средств, поскольку он будет работать с обновленным образовательным содержанием", – подчеркнул Г. Якштас.
"Всего на повышение зарплат учителей выделено более 300 млн. Для представления, за эти деньги мы могли бы построить более 250 школ или отремонтировать все школы и их стадионы. Такие средства выделяются только в качестве дополнительного повышения заработной платы", – подчеркнул он.
Во вторник министр Якштас встретился с руководителями профсоюзов учителей, планирующих забастовку. Однако его предложение о повышении зарплат учителей на 20,5 проц. в следующем году поддержки не получило.
Также была достигнута договоренность о сокращении количества детей в классах
Министр уверяет, что с профсоюзами учителей удалось договориться о сокращении количества детей в классах.
"Еще одно беспрецедентное событие, о котором договорились, относительно сокращения размеров классов – есть возможность сократить на 4 детей в общем образовании, основном и среднем. Это будет сделано по решению муниципалитетов, в начальном – на 2", – подчеркнул он.
По данным министерства, сейчас максимальное количество учащихся 5-12 классов составляет 30 учеников (можно сократить до 26), 1-4 классов – сейчас 24 (можно сократить до 22).
Также запланирована встреча с профсоюзами преподавателей
Г. Якштас сообщил, что будет организована отдельная встреча с профсоюзами преподавателей и научных работников высших учебных заведений.
"Мы проведем отдельную встречу с профсоюзами, которые объединяют преподавателей и научных работников. Обязательства такие же, как и с учителями, добиться соотношения 130 проц. к средней заработной плате, с преподавателями – 150 проц., на это тоже предусмотрены средства", – сказал министр.
"Планируется два шага: первый – 10 проц. с января, а остальная часть – выйти на соотношение со средней заработной платой по стране в 150 проц. – также с сентября", – добавил он.