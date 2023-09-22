Эфир Delfi с главой фонда "Свободная Бурятия": мобилизация, нацменьшинства, "русский мир", Украина

Вскоре после вторжения России на Донбасс в 2014 году появился мем про "бурятских танкистов". В его основе лежал репортаж корреспондентки "Новой Газеты" Елены Костюченко о раненом бурятском танкисте Доржи Батомонкуеве. Образ иллюстрировал российское военное присутствие на востоке Украины. Почему данный мем получил такую популярность и сохраняет ее спустя 8 лет? Правда ли, что Кремль в первую очередь мобилизует на войну представителей национальных меньшинств? За какой "русский мир" воюют буряты в Украине? Как изменились настроения в регионе с 2014 года? Об этом и многом другом в студии Delfi говорим с главой фонда "Свободная Бурятия" Александрой Гармажаповой.