Болгария выдворила из страны трех священников РПЦ

Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) Болгарии объявило о выдворении из страны одного гражданина РФ и двух граждан Беларуси. В сообщении, опубликованном на сайте ДАНС в четверг, 21 сентября, указывается, что меры были введены "в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария".

По данным ДАНС, выдворенные из страны были связаны с "реализацией различных элементов гибридной стратегии РФ по целенаправленному воздействию на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов".

Российский МИД подтвердил заявление ДАНС, а также раскрыл личности высылаемых людей. Речь идет о "настоятеле Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрите Вассиане, секретаре Подворья протоиерее Евгении" и неназванном "сотруднике храма", указала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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