Исполнитель Эгидиюс Сипавичюс попал в больницу: может, это знак, что пора остановиться

Особенно ему обидно, что из-за травмы придется менять планы – 7 октября он с сыном Каролисом Сипавичюсом намеревался участвовать в мероприятии Enduro rally Pabradė, к которому готовился, учась управлять мотоциклом.
"В ралли уже не смогу участвовать, сегодня упал с велосипеда и получил травму. Тренировки придется оставить", – сказал исполнитель.
"Ай, упал. Сломал пару ребер. Ничего страшного, но какое-то время на мотоцикле ездить не смогу", - сказал он журналистке.
Он сказал, что находится в больнице под наблюдением врачей. "Ничего страшного", – прибавил Сипавичюс.
Мотоспорт – общее хобби отца и сына Сипавичюсов. По этой причине ему особенно обидно то, что он попал в больницу.
Несмотря на то, что он получил травму, когда ехал не на мотоцикле, а на велосипеде, он считает, что это судьба.
"Может, это знак, что пора остановиться? Как говорит мой друг – посмотри в паспорт", – шутит 64-летний исполнитель.
Сипавичюс переехал жить в деревню, поэтому часто катается на велосипеде, выгуливая собаку. Причина травмы - попавшая между спиц ветка.
"Так и полетел вперед. Все хорошо для меня закончилось, мог же и руку сломать и другие травмы получить", – сказал исполнитель.
Напомним, что Сипавичюс в сентября 2018 г. попал в ДТП, когда ехал на мотороллере - его мотороллер Piaggio столкнулся с автомобилем Fiat Doblo. Тогда исполнитель получил немало травм.