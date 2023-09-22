Исполнитель Эгидиюс Сипавичюс попал в больницу: может, это знак, что пора остановиться

Особенно ему обидно, что из-за травмы придется менять планы – 7 октября он с сыном Каролисом Сипавичюсом намеревался участвовать в мероприятии Enduro rally Pabradė, к которому готовился, учась управлять мотоциклом.

"В ралли уже не смогу участвовать, сегодня упал с велосипеда и получил травму. Тренировки придется оставить", – сказал исполнитель.

"Ай, упал. Сломал пару ребер. Ничего страшного, но какое-то время на мотоцикле ездить не смогу", - сказал он журналистке.

Он сказал, что находится в больнице под наблюдением врачей. "Ничего страшного", – прибавил Сипавичюс.

Мотоспорт – общее хобби отца и сына Сипавичюсов. По этой причине ему особенно обидно то, что он попал в больницу.

Несмотря на то, что он получил травму, когда ехал не на мотоцикле, а на велосипеде, он считает, что это судьба.

"Может, это знак, что пора остановиться? Как говорит мой друг – посмотри в паспорт", – шутит 64-летний исполнитель.