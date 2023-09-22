"Если мы не получим помощь, то проиграем в войне". Зеленский призвал Конгресс США продолжить поддержку Украины

В четверг Зеленский встретился с членами Сената США и Палаты представителей, которой предстоит одобрить выделение нового пакета помощи Украине на сумму 24 млрд долларов. Республиканский спикер нижней палаты американского парламента Кевин Маккарти отказался прямо ответить журналистам, когда вопрос о помощи Киеву будет вынесен на рассмотрение конгрессменов.

Как рассказал репортерам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, во время встречи Зеленский предупредил об опасности задержек с выделением финансирования.

«Было одно предложение, которое суммирует ситуацию. Цитирую его дословно — Зеленский сказал: „Если мы не получим помощь, то проиграем в войне“. Это его цитата», — заявил Шумер.

Сам Зеленский описал свою встречу с членами Конгресса так: