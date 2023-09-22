Латвийская компания отрицает поставки микросхем в Россию в обход санкций

Во вторник The Insider (издание объявлено в России нежелательной организацией и «иноагентом») опубликовал расследование о нескольких латвийских компаниях, которые, как утверждалось, продолжают поставлять в Россию микросхемы. Их затем используют предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе производители ракет «Искандер» и зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2Э».
В публикации говорилось, что на базе Рижского завода полупроводниковых приборов (РЗПП) сейчас существует три компании, две из которых — AS «ALFA RPAR» и AS «RD АLFА Mikroelektronikаs Dераrtаments» — производят «электронные детали, например, операционные усилители и компараторы напряжения».
Раньше основным поставщиком рижских микросхем в Россию был RD ALFA Mikroelektronikаs Dераrtаments, а после начала войны в Украине поставщиками стала ALFA RPAR и две китайские фирмы, писал The Insider. Главными импортерами рижских микросхем в России тексте названы ООО «Компания Леста-М» и ООО «Альфа-ЛР» (бывшее дочернее предприятие RD ALFA Mikroelektronikаs Dераrtаments).
Alfa RPAR в ответе на запрос Би-би-си подчеркнула, что никогда не заключала никаких договоров с ООО «Компания Леста-М» или ООО «Альфа-ЛР».
Представитель RD Alfa Mikroelektronikas Departaments также заявил изданию «Delfi Бизнес», что компания категорически отрицает информацию о поставках микрочипов в Россию: «Контракты с Россией были расторгнуты с началом войны. До этого чипы компании никогда не производились и не поставлялись для военных целей».
Компания признала наличие клиентов в Китае, но настаивает, что их продукция в Россию не поставляется: «Мы подписываем соглашение со всеми партнерами по сотрудничеству о том, что конечный потребитель не будет находиться в России или других санкционированных странах, и продукция туда не идет».