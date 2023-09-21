Климатолог: эта осень особая, вскоре ждут новые сюрпризы

Собеседник согласился с тем, что сентябрь в этом году особый.

"Стоит солнечная и теплая погода. Температура как в первую декаду, так и во вторую выше среднем многолетней на 2–3 градуса. Можно сказать, что такое же тепло будет держаться. Может, на 1-2 градуса ниже, но днем будет выше 20 градусов. Такого солнечного и теплого сентября не было давно", – сказал Букантис.

Он заметил, что такое тепло может держаться до начала октября.

"Сейчас сложно прогнозировать каким будет весь октябрь, можно сказать лишь примерно, какой будет средняя температура. Согласно прогнозам, она будет на 1 градус выше среднемесячной. А многолетняя среднемесячная температура октября составляет 8–9–10 градусов тепла", – сказал климатолог.

На вопрос, началось ли в Литве бабье лето, он ответил, что надо сначала дождаться конца метеорологического лета. 23 сентября заканчивается астрономическое лето.