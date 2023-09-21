Кто сдал Юг? Би-би-си выяснила детали самого резонансного расследования в Украине

Прошло полтора года, Украина вернула Херсон , а в обществе до сих пор ведутся дискуссии о том, кто «сдал Юг». Кто-то предполагает, что мосты на перешейке с Крымом не были взорваны, потому что их накануне разминировали предатели. Другие говорят о деятельности диверсионной группы россиян, которая перерезала провода, чтобы сделать невозможным подрыв. Есть также версия служебной халатности — никто ни к чему не готовился и ничего не минировал.

С тех пор украинское общество непрерывно задает вопрос, почему так произошло. Почему не взорвали мосты на перешейке, почему должным образом не подготовили оборону и почему не усилили то направление?

А генерал-майор Андрей Соколов, который во время полномасштабного вторжения командовал управлением войск «Юг» и отвечал за оборону того участка, в недавнем интервью «Украинской правде» утверждает, что россияне смогли быстро продвинуться, потому что их силы превосходили украинские в 20-25 раз.

«Все, кто кричит "все пропало, мост не взорвали", послушайте прежде всего военных. И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам. И поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться на этом направлении. Это ответственно сказал один из военных генералов, который сейчас находится в политической оппозиции, я от него это впервые услышал», — заявлял бывший министр обороны Алексей Резников .

Все чаще комментируют этот вопрос и представители власти. Но здесь мнения разделились. Представители Минобороны и Генштаба утверждают, что все заминировали, но украинским военным противостояли большие в десятки раз силы россиян. И подрыв мостов существенно не изменил бы ситуацию, утверждают некоторые представители военного командования.

«Размер имеет значение»: почему буксует российское наступление в Украине Также Соколов обратил внимание, что мосты, которые можно было взорвать, расположены на Чонгаре. Но на другом направлении через Армянск и Перекопск на Чаплинку или Каланчак мостов не было, и там для российской армии был проход через сушу в направлении Херсона и Новой Каховки.

«Против нас действовал 22-й армейский корпус в полном составе, не менее дивизии 58-й северо-кавказской армии, наиболее подготовленной, и где-то до половины 7-й десантно-штурмовой дивизии. Это очень много. Это и артиллерия, и все эти средства, которые есть в их составе. Плюс воздушный компонент — где-то до 140 самолетов, 60 вертолетов и корабельный состав их Черноморского флота», — рассказал генерал.

Российская артиллерия била по минным полям, россияне глушили радиосвязь, а механизированные колонны шли через границу с Крымом молниеносно быстро. По словам Соколова, тех сил и средств, которые были на Юге во время вторжения россиян из Крыма, просто не хватило для того, чтобы остановить наступление и не дать оккупировать материковую территорию.

«Мы же с вами понимаем, если из какого-то городка или города кто-то уходит, то уходят все. Кто-то, кто остался, — он в плену или погиб. А те, кто вышел, — надо смотреть, кто вышел и кто какие приказы получал. Они предатели, или были приказы?», — так эту ситуацию прокомментировал журналистам президент в январе этого года. Поэтому, добавил он, заведено уголовное дело, которое и установит виновных.

«Готовиться надо было к войне, увеличивать количество бригад, создавать заблаговременно и тренировать ТРО, развивать ВПК, вооружать армию», — говорит в разговоре с Би-би-си представитель Генштаба. В то же время Владимир Зеленский и представители его команды настроены более критично и настаивают на необходимости провести расследование и установить виновных.

Военные, с которыми мы пообщались, утверждают, что силами и средствами, которые тогда были, сдержать российское наступление на Юге не было шансов.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что окончательного ответа на вопрос, почему россиянам удалось быстро продвинуться из Крыма в Херсонскую область, пока нет — вся надежда на следствие. А руководитель ГУР Кирилл Буданов уверен, что война развивалась бы совсем по-другому, если бы украинские войска взорвали переход на Чонгаре: «Если были бы взорваны переходы и немного иначе развивались первые часы, то российская армия не смогла бы с такой скоростью двигаться. Это аксиома».

Депутаты Рады даже вызвали на профильный комитет по этому вопросу главнокомандующего Валерия Залужного. Участники этой встречи рассказывают, что генерал призвал направить все усилия на войну и приближение победы, поскольку в истории с оккупацией Юга «правда будет у каждого своя».