Павилёнине об одиночестве, запланированной поездке и приближающемся 80-летии: иногда такие праздники напоминают похороны

Мария-Аушрине Павилёнене сейчас наслаждается общением с любимыми детьми и внуками – ее муж политик Роландас Павилёнис умер в 2006 году. Однако Павилёнене считает, что одиночество в ее жизни – настоящий подарок.
"Когда я осталась одна, я переоценила некоторые установки, которыми жила. Например, если мне сейчас пришлось бы преподавать теорию феминизма, я начала бы с того, что надо взращивать сильные личности. Неважно, о ком идет речь – о мужчине или о женщине. Важно, что у человека есть такие внутренние силы и внутреннее богатство, что он не будет чувствовать себя одиноким, бессильным, слабым. Чтобы не надо было объединяться в коллективы и искать каких-то помощников, менторов, которые тебе помогут пережить одиночество. Для меня одиночество - это сила. Сейчас - самое красивое время моей жизни", – сказала Павилёнене.
По ее словам, она не нуждается в заботе со стороны других людей – женщина чувствует себя сильной.
"Обычно именно я была тем человеком, который заботился и заботится о других. Мне нравится менять двери в усадьбе, окна. Мне не нужна ни жалость, ни какая-то помощь. Но эту силу я взрастила сама", – рассказала Павилёнене.
В следующем году она отметит свой 80-летний юбилей. Женщина выглядит превосходно. Павилёнене каждый день заботится о себе.
"Может, я и унаследовала какие-то гены, но я забочусь о своем теле, о своей внешности. Я уважаю себя, а уважение - это дисциплина: вставай, иди в лес, в парк, делай зарядку, делай массаж лица, йогу для лица. Двигайся, думай, не сдавайся – я всегда силой воли заставляю себя что-то делать. <...> Если у меня ноют суставы, я еще дольше делаю зарядку. Заставляю себя жить", – сказала она.
Она заметила, что не придает значения возрасту, поэтому не представляет празднование юбилея в широком кругу.
"Иногда такие праздники напоминают похороны, несут много цветов, говорят глупости. Было бы неплохо, если бы дети или внуки придумали, как отметить, – улыбается экс-политик. – Я не придаю значения возрасту. <...> Было бы здорово отправиться в путешествие со всей семьей. Мне не нужны академические праздники, из того мира меня давно вычеркнули".