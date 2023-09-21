Моравецкий: Польша больше не отдает Украине свое оружие, потому что вооружается сама

Это высказывание Моравецкого в интервью телеканалу Polsat News в среду вечером разлетелось по соцсетям и прессе, и в некоторых коротких пересказах оно — на фоне нынешней размолвки Польши и Украины из-за экспорта зерна — выглядит так, будто польский премьер только что объявил о прекращении поставок оружия.

Однако из сообщения польского агентства PAP об этом интервью никак не следует, что Польша именно сейчас решила прекратить поставки оружия.

Интервью в основном было посвящено именно «зерновому скандалу», и на вопрос, будет ли Польша и дальше оказывать военную помощь Украине, Моравецкий сказал: «Мы сейчас больше не передаем оружие Украине, мы сейчас сами вооружаемся наиновейшим оружием».

В то же время премьер заверил, что хаб в польском Жешуве, через который идут поставки в Украину, «все время исполняет ту же роль, что и исполнял, и будет исполнять».