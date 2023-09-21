Моравецкий: Польша больше не отдает Украине свое оружие, потому что вооружается сама

Это высказывание Моравецкого в интервью телеканалу Polsat News в среду вечером разлетелось по соцсетям и прессе, и в некоторых коротких пересказах оно — на фоне нынешней размолвки Польши и Украины из-за экспорта зерна — выглядит так, будто польский премьер только что объявил о прекращении поставок оружия.
Однако из сообщения польского агентства PAP об этом интервью никак не следует, что Польша именно сейчас решила прекратить поставки оружия.
Интервью в основном было посвящено именно «зерновому скандалу», и на вопрос, будет ли Польша и дальше оказывать военную помощь Украине, Моравецкий сказал: «Мы сейчас больше не передаем оружие Украине, мы сейчас сами вооружаемся наиновейшим оружием».
В то же время премьер заверил, что хаб в польском Жешуве, через который идут поставки в Украину, «все время исполняет ту же роль, что и исполнял, и будет исполнять».
Относительно главной темы интервью — спора о транзите украинской сельхозпродукции — Моравецкий повторил, что считает слова президента Украины Владимира Зеленского о «политическом театре» крайне несправедливыми и играющими на руку российской пропаганде.
Зеленский, выступая во вторник в ООН, заявил, что «некоторые в Европе превращают солидарность в политический театр и устраивают триллер из зерна». Он имел в виду эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции, которое, защищая свой внутренний рынок, ввели соседи Украины, в том числе Польша.
«Мы принципиально отвергаем такие слова. В то же время, мы послали Киеву предупреждение, чтобы он не играл такие ноты, которые тут же подхватывают так называемые русские тролли, всякие провокаторы, которые радуются тому, что между нашими странами посеяны семена раздора», — сказал Моравецкий.