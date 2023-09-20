Жители Литвы не верят в способность Церкви выявлять случаи педофилии

По данным опросов, проведенных компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai, всего 20 проц. жителей полагают, что Католическая церковь Литвы способна самостоятельно выявить возможные случаи педофилии в этой организации.

Между тем, 69 проц. считают, что Церковь не способна расследовать подобные случаи, сообщает портал LRT.

Каждый десятый респондент затруднился ответить на вопрос или не имел собственного мнения по данному вопросу.