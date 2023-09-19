Возлюбленному певицы Джорданы Буткуте грозит лишение свободы за хранение психотропных веществ

"Я вышел из тюрьмы, наверное, 14 лет назад. Но это никуда не уходит от меня. Это как хвост, тянущийся за мной, а люди еще дополнительно придумывают. Нередко в комментариях пишут, что я - убийца. Но это не так – за такое преступление я не был судим, меня в этом никто не подозревал, я никак с убийством не был связан. Я смело могу сказать, за что меня осудили: это кражи, грабежи, наркотики, оказание сопротивления полиции, хулиганство. Все. Это не убийство. Но я постоянно замечаю, что люди так пишут обо мне. Это "команда ослов", которая вешает ярлыки и осуждает человека. Я на свободе 14 лет, "сидел" 7 лет. Со дня, когда я совершил последнее преступление, прошел 21 год. Это много. За это время мог родиться человек и вырасти, выучиться, завести семью, получить право голоса. Это большой отрезок времени. Но я все еще не могу убежать от прошлого, хотя живу и работаю честно, плачу налоги и прочее", – сказал Страсявичюс порталу Delfi в 2020 году.