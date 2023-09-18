Некоторые магазины сети Lidl будут закрываться раньше

 
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ФОТО: Organizacijos nuotr.

Торговая сеть Lidl сообщает о переходе на осенний режим работы. С 25 сентября меняется время работы 20 магазинов Lidl во всей Литве. Остальные магазины будут работать по прежнему графику.

Изменится время работы магазинов в 9 городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Кретинге, Утене, Радвилишкисе, Шилуте и Алитусе. Осенью и зимой часть магазинов будет закрываться на час раньше – не в 23 ч., а в 22 ч. Некоторые магазины будут открываться не с 7 ч., а с 8 ч.

"Ежегодно, когда меняется сезон, мы обновляем график работы наших магазинов", – сказал представитель Lidl Lietuva Антанас Бубнялис.

С 11 сентября изменилось и время работы магазина Lidl в Паланге. Осенью магазин работает с 8 до 22 ч.

Lidl parduotuvių darbo laikas
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