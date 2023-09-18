Суд в Гааге начинает слушания по иску Украины к России о геноциде

 
bbcrussian.com
ФОТО: Sipa / Scanpix

Международный суд ООН в Гааге сегодня начинает слушания по иску Украины против России, поданному Киевом сразу после вторжения российских войск в страну в прошлом году.

В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения на Украину.

Россия заявляла, что пыталась предотвратить геноцид на востоке Украины. Киев отверг это утверждение, заявив, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения.

Россия утверждает, что Международный суд ООН не имеет юрисдикции в этом деле, поскольку конвенция не регулирует применение силы между государствами.
С 18 по 27 сентября пройдут публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых Россией. Они будут проходить в два этапа: 18 и 25 сентября будет выступать Россия, а 19 и 27 сентября Украина.

Помимо Украины и России, в процессе участвуют еще 32 страны-члена ООН, в том числе Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Австрия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Австралия. Их представители также выступят в ходе этих слушаний.

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