В столице водитель принудил к сексуальным отношениям несовершеннолетнюю клиентку

Департамент полиции сообщает, что несовершеннолетняя (2005 г.р.) пострадала в 6 ч. утра, 17 сентября.
Девушка позвонила в полицию и сказала, что, когда она ехала из Юстинишкес в центр, водитель лет 40, предоставляющий услуги подвоза через платформу Bolt, заставил ее рукой удовлетворить его.
По словам девушки, мужчина говорил по-литовски и по-русски.
Начато расследование. За принуждение несовершеннолетнего лица к сексуальному контакту грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
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