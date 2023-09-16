Без дешевых сигарет и без родителей. Как живут люди на границе с Беларусью после закрытия пунктов пропуска

 
Ольга Брейдо
ru.DELFI.lt
Fortifikuojamas Šumsko pasienio punktas
Fortifikuojamas Šumsko pasienio punktas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

После того как Литва закрыла на границе с Беларусью два пункта пропуска - "Шумскас" и "Тверячюс", местные жители остались без дешевых продуктов, лекарств и бензина. Многие лишились возможности видеться с родственниками. Такой поворот событий оказался для них страшнее, чем угрозы от соседства с ЧВК "Вагнер". Как теперь живут люди возле закрытых погранпереходов – в репортаже из приграничных поселков.

Что случилось? 


18 августа 2023 года закрылись контрольно-пропускные пункты (КПП) “Шумскас” и “Тверячюс” на границе Литвы с Беларусью. Литовские власти обосновывают это решение изменением геополитической ситуации и угрозой национальной безопасности со стороны Беларуси, а также борьбой с контрабандой.


Сейчас на литовско-белорусской границе действуют четыре КПП из шести: Райгардас, Лаворишкес, Медининкай, Шальчининкай. МВД Литвы предлагало ограничить движение еще на двух переходах. В случае провокаций со стороны Беларуси граница будет закрыта полностью.

"Можно – значит, еду там, где дешевле"

От Вильнюса до приграничного Шумскаса – 35 километров. В выходной день в поселке тихо и сонно. Изредка можно заметить пешехода или машину. Ничего не напоминает о том, что всего пару недель назад здесь шел поток автомобилей к границе.

"Что изменилось? Не знаю. Я не хожу, не вижу", – пожилая женщина занимается домашним хозяйством и явно не заинтересована разговором. Но большинство местных жителей заметили перемены. Многие из них ездили в Беларусь к родственникам и за покупками. Теперь такой возможности нет.

"Через Шумскас большой был поток, много машин стояло", – говорит 24-летний Арнольд. Сам он тоже ездил в Беларусь – к родственникам и к прадеду на могилу. Теперь общение ограничится разговорами по телефону: добираться в объезд и стоять сутками в очереди парень не готов.

Пенсионерка Мария рассказывает, что каждую субботу через границу ездили ее сыновья – в магазин и на заправку. Бензин обходился в 80 центов за литр. “А что тут такого? Можно – значит, я еду там, где дешевле”, – рассуждает женщина. По ее словам, на переходе было много и белорусов – им было выгодно везти из Литвы бытовую технику.

"Забоялись с этими вагнерами – поэтому и закрыли, – комментирует ситуацию молодой человек по имени Рафал. – Конечно, было лучше, напрямую много кто ездил". На велосипеде, по его словам, пройти границу можно было за час. Молодой человек рассказывает, что иногда отправлялся в Беларусь просто погулять: "Был в Ошмянах, там очень красиво. Ухожено, нигде ни бумажки". Рафал говорит, что ездить в соседнюю страну не боялся: "Никогда такого не было, чтоб вербовали".

Статистика белорусского "безвиза"
Беларусь ввела безвизовый порядок въезда для граждан Литвы с 15 апреля 2022 года. Всего, по данным Госпогранкомитета РБ, за это время в Беларусь по "безвизу" съездили почти 450 000 литовских жителей. С января по сентябрь 2023 года - более 190 000 (в среднем около 780 человек в день).

"В Европе это тоже заметят"

"То, что мы закрываемся, – это только минус для наших людей", – уверен 66-летний Богуслав. Он строитель, в свободное время приезжает в Шумскас из соседнего Кальвяляя: мастерит для костела механизм, который будет приводить в движение колокола.

"Всё обрубили – и родственников, и связи", – эмоционально произносит мужчина. По его словам, многие в приграничье выживали за счёт того, что можно было что-то привезти из Беларуси. А ещё, говорит Богуслав, по людям сильно ударили санкции. Например, в два раза подорожали торфобрикеты, которыми отапливали дома. "Все поставки нарушились, в Европе это тоже заметят", – уверен строитель. Он приводит пример из практики: жесть для кровли из Беларуси можно было раньше купить свободно, а теперь в Литве дефицит.

Сосед Богуслава – Иван много лет вел бизнес с Беларусью: привозил из соседней страны в Литву строительные материалы, топливо. С началом войны его фирма серьезно пострадала: "Банки перестали принимать платежи, всё разрушилось".

Но Иван переживает не только об этом: "У меня половина родни там, в Островецком районе, друзья. Всегда общались, ездили". Теперь дорога к сестре для Ивана стала длиннее на 50 километров.

"Надо с соседями дружно жить"

Еще один закрытый пункт пропуска – Тверячюс. Это в Игналинском районе, ближе к латвийской границе. Рядом небольшая деревушка с таким же названием. За деревней – озеро, на другом берегу – Беларусь. Но чтобы попасть туда, нужно проехать около 200 километров через латвийский пункт пропуска "Силене" ("Урбаны").

В самой деревне много пустых домов, живут там в основном пенсионеры. В воскресенье оживление заметно только возле костела.

"Для нас мало что поменялось, из Тверячюса немного людей ходило", – говорят местные жители, возвращаясь со службы. Еще одна женщина рассказала, что воспользовалась "безвизом" всего один раз: просто съездила посмотреть, как изменились Видзы – поселок, что стоит на другой стороне границы. В небольшом магазинчике продавщица Ванда заметила, что раньше торговля была немного активнее: заезжали белорусы, покупали по дороге продукты.

"Я не шлялся, а люди бедуют, – делится наблюдениями 78-летний Йозас. – Была возможность – так нет, закрыли. Что они там вытворяют?" На слове "они" Йозас многозначительно указывает пальцем вверх. "Мое мнение такое: надо с соседями дружно жить", – резюмирует он.

Самые маленькие КПП
КПП Шумскас и Тверячюс - самые маленькие на белорусско-литовской границе. Их отличие от остальных пунктов пропуска в том, что они не предназначены для перевозки грузов. В то же время оба перехода можно было пересекать на велосипеде.

Пропусная способность КПП Шумскас составляла 250 легковых машин в сутки в одном направлении. Через Тверячюс в сутки могло проехать 50 легковых машин. Для сравнения: общая пропускная способность всех шести КПП до закрытия составляла 1860 легковых автомобилей (не считая грузовиков).


Пропусная способность КПП Шумскас составляла 250 легковых машин в сутки в одном направлении. Через Тверячюс в сутки могло проехать 50 легковых машин. Для сравнения: общая пропускная способность всех шести КПП до закрытия составляла 1860 легковых автомобилей (не считая грузовиков).

"О людях не думают"

Соседний Диджясалис – поселок побольше. На центральной площади гуляют люди, пожилые женщины отдыхают на скамейке. Закрытая граница для них – горячая тема.

"Кому это помешало? Почему так сделали?" – задает вопросы Стефания. И рассказывает, что ездила в Беларусь за продуктами. Покупала крупы, подсолнечное масло, печенье, сладости: "У нас дорого всё, о людях не думают".

"Да даже не это главное, – перебивает ее Валентина. – И родители, и могилки там. Как теперь своих навестить?" У Валентины в Видзах – две родные сестры. Раньше, по словам женщины, они виделись чуть ли не каждый день.

Местные жительницы рассказывают, что в поселке есть семьи, где по разные стороны границы оказались дети и пожилые родители. У одного из соседей Яны в Беларуси 92-летняя мать, у другой семьи – ослепший отец. Дети навещали родителей каждую неделю, теперь добираются через Латвию. Раньше путь в одну сторону был всего 10 километров, теперь 200.

"Мы лекарства там покупали, – вновь вступает в разговор Стефания. – У нас же вот – аптеку закрыли, пожалуйста".

Жизнь без аптеки – тема номер один в Диджясалисе. За лекарствами теперь приходится ездить за 40 километров в Игналину. Для поселка, где большая часть жителей пенсионеры, это проблема. Автобус ходит нечасто, а рейс на Вильнюс убрали весной.

"Зачем было деньги тратить на эти таможни?"

"Там [на границе] был источник для выживания", – смеется женщина возле киоска. И объясняет, что некоторые из местных пользовались большой разницей цен на алкоголь и сигареты: зарабатывали на перепродаже.

"Два евро там бутылка водки, а у нас 8. Сигареты 4.30, а там – 50 центов", – поделился простой арифметикой Чеслав.

"Делайте тогда, чтоб дешевле было, – возмущается Станислав. – Цены вверх и вверх идут – ни зарплаты не повысят, ни пенсии". Мужчина работал всю жизнь в Диджясалисе шофером. Сейчас получает пенсию 400 евро. Поэтому, как и многие, покупал продукты в Беларуси.

"Как едешь – можно было на человека по килограмму крупы привезти, 20 яичек, рыбы три килограмма, гречки по 80 центов…" – перечисляет Станислав. Сам он родом из Браславского района, на той стороне – много родни, похоронены брат и родители. Раньше, рассказывает мужчина, недалеко от Диджясалиса работал еще один переход. Но его закрыли несколько лет назад. "Зачем было строить, зачем было деньги тратить на эти таможни?.. Я не знаю, чего не хватает. Огород с огородом, сосед с соседом – и то дерутся. Не могут жить".

Почему закрыли границу

Литовские власти объясняют решение закрыть закрыть два пункта пропуска в первую очередь угрозой национальной безопасности. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, необходимо максимально увеличить число людей на охране рубежей, а не в администрации. Напряжение на границе с Беларусью растет в связи с потоком нелегальных мигрантов из соседней страны, размещением там наемников ЧВК "Вагнер", поддержкой со стороны режима Лукашенко военных действий России на территории Украины.

Переходы "Шумскас" и "Тверячюс" не играли существенной роли в приграничном движении, поэтому их закрытие не должно сильно отразиться на экономике, пояснил советник президента Дарюс Урбонас в интервью LRT. Он также отметил, что в этих пунктах не хватало оборудования для эффективной борьбы с контрабандой.

МВД Литвы предлагало ограничить работу еще двух КПП – Райгардас и Лаворишкес. Премьер-министр Ингрида Шимоните осторожно оценила такую возможность. Президент Гитанас Науседа отметил, что при принятии подобных решений необходимо учитывать интересы местных жителей и возможные потери. "Никто не хочет закрывать границы только ради спортивного интереса", – говорит он.

Власти предупреждают об опасности

После того как Беларусь ввела безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши, литовские власти неоднократно предупреждали своих граждан об опасности таких поездок. Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало не посещать соседнюю страну из-за ее причастности к войне в Украине и непрекращающихся репрессий. Департамент госбезопасности сообщал, что известны случаи, когда белорусские спецслужбы принуждают граждан Литвы к сотрудничеству. Их пытаются вербовать с помощью шантажа и психологического воздействия. По данным Департамента, у въезжающих в Беларусь литовцев проверяют компьютеры, телефоны, профили в соцсетях, собирают информацию об их биографии и политических взглядах.

В каком случае закроют все пункты пропуска?

28 августа 2023 года представители Литвы, Латвии, Эстонии и Польши на встрече в Варшаве обсудили перспективы и механизмы полного одновременного закрытия границ с Беларусью. Это может произойти в двух случаях: организованный массовый прорыв нелегалов в ЕС или вооруженный инцидент у границ одной из стран.

В настоящее время в Польше работает один международный автомобильный пункт пропуска на границе с Беларусью, В Латвии – два, в Литве – четыре. 12 сентября 2023 года стало известно о возможном закрытии КПП "Силене" в Латвии из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии