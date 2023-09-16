Без дешевых сигарет и без родителей. Как живут люди на границе с Беларусью после закрытия пунктов пропуска

"Можно – значит, еду там, где дешевле"
От Вильнюса до приграничного Шумскаса – 35 километров. В выходной день в поселке тихо и сонно. Изредка можно заметить пешехода или машину. Ничего не напоминает о том, что всего пару недель назад здесь шел поток автомобилей к границе.
"Что изменилось? Не знаю. Я не хожу, не вижу", – пожилая женщина занимается домашним хозяйством и явно не заинтересована разговором. Но большинство местных жителей заметили перемены. Многие из них ездили в Беларусь к родственникам и за покупками. Теперь такой возможности нет.
"Через Шумскас большой был поток, много машин стояло", – говорит 24-летний Арнольд. Сам он тоже ездил в Беларусь – к родственникам и к прадеду на могилу. Теперь общение ограничится разговорами по телефону: добираться в объезд и стоять сутками в очереди парень не готов.
Пенсионерка Мария рассказывает, что каждую субботу через границу ездили ее сыновья – в магазин и на заправку. Бензин обходился в 80 центов за литр. “А что тут такого? Можно – значит, я еду там, где дешевле”, – рассуждает женщина. По ее словам, на переходе было много и белорусов – им было выгодно везти из Литвы бытовую технику.
"Забоялись с этими вагнерами – поэтому и закрыли, – комментирует ситуацию молодой человек по имени Рафал. – Конечно, было лучше, напрямую много кто ездил". На велосипеде, по его словам, пройти границу можно было за час. Молодой человек рассказывает, что иногда отправлялся в Беларусь просто погулять: "Был в Ошмянах, там очень красиво. Ухожено, нигде ни бумажки". Рафал говорит, что ездить в соседнюю страну не боялся: "Никогда такого не было, чтоб вербовали".
"В Европе это тоже заметят"
"То, что мы закрываемся, – это только минус для наших людей", – уверен 66-летний Богуслав. Он строитель, в свободное время приезжает в Шумскас из соседнего Кальвяляя: мастерит для костела механизм, который будет приводить в движение колокола.
"Всё обрубили – и родственников, и связи", – эмоционально произносит мужчина. По его словам, многие в приграничье выживали за счёт того, что можно было что-то привезти из Беларуси. А ещё, говорит Богуслав, по людям сильно ударили санкции. Например, в два раза подорожали торфобрикеты, которыми отапливали дома. "Все поставки нарушились, в Европе это тоже заметят", – уверен строитель. Он приводит пример из практики: жесть для кровли из Беларуси можно было раньше купить свободно, а теперь в Литве дефицит.
Сосед Богуслава – Иван много лет вел бизнес с Беларусью: привозил из соседней страны в Литву строительные материалы, топливо. С началом войны его фирма серьезно пострадала: "Банки перестали принимать платежи, всё разрушилось".
Но Иван переживает не только об этом: "У меня половина родни там, в Островецком районе, друзья. Всегда общались, ездили". Теперь дорога к сестре для Ивана стала длиннее на 50 километров.
"Надо с соседями дружно жить"
Еще один закрытый пункт пропуска – Тверячюс. Это в Игналинском районе, ближе к латвийской границе. Рядом небольшая деревушка с таким же названием. За деревней – озеро, на другом берегу – Беларусь. Но чтобы попасть туда, нужно проехать около 200 километров через латвийский пункт пропуска "Силене" ("Урбаны").
В самой деревне много пустых домов, живут там в основном пенсионеры. В воскресенье оживление заметно только возле костела.
"Для нас мало что поменялось, из Тверячюса немного людей ходило", – говорят местные жители, возвращаясь со службы. Еще одна женщина рассказала, что воспользовалась "безвизом" всего один раз: просто съездила посмотреть, как изменились Видзы – поселок, что стоит на другой стороне границы. В небольшом магазинчике продавщица Ванда заметила, что раньше торговля была немного активнее: заезжали белорусы, покупали по дороге продукты.
"Я не шлялся, а люди бедуют, – делится наблюдениями 78-летний Йозас. – Была возможность – так нет, закрыли. Что они там вытворяют?" На слове "они" Йозас многозначительно указывает пальцем вверх. "Мое мнение такое: надо с соседями дружно жить", – резюмирует он.
"О людях не думают"
Соседний Диджясалис – поселок побольше. На центральной площади гуляют люди, пожилые женщины отдыхают на скамейке. Закрытая граница для них – горячая тема.
"Кому это помешало? Почему так сделали?" – задает вопросы Стефания. И рассказывает, что ездила в Беларусь за продуктами. Покупала крупы, подсолнечное масло, печенье, сладости: "У нас дорого всё, о людях не думают".
"Да даже не это главное, – перебивает ее Валентина. – И родители, и могилки там. Как теперь своих навестить?" У Валентины в Видзах – две родные сестры. Раньше, по словам женщины, они виделись чуть ли не каждый день.
Местные жительницы рассказывают, что в поселке есть семьи, где по разные стороны границы оказались дети и пожилые родители. У одного из соседей Яны в Беларуси 92-летняя мать, у другой семьи – ослепший отец. Дети навещали родителей каждую неделю, теперь добираются через Латвию. Раньше путь в одну сторону был всего 10 километров, теперь 200.
"Мы лекарства там покупали, – вновь вступает в разговор Стефания. – У нас же вот – аптеку закрыли, пожалуйста".
Жизнь без аптеки – тема номер один в Диджясалисе. За лекарствами теперь приходится ездить за 40 километров в Игналину. Для поселка, где большая часть жителей пенсионеры, это проблема. Автобус ходит нечасто, а рейс на Вильнюс убрали весной.
"Зачем было деньги тратить на эти таможни?"
"Там [на границе] был источник для выживания", – смеется женщина возле киоска. И объясняет, что некоторые из местных пользовались большой разницей цен на алкоголь и сигареты: зарабатывали на перепродаже.
"Два евро там бутылка водки, а у нас 8. Сигареты 4.30, а там – 50 центов", – поделился простой арифметикой Чеслав.
"Делайте тогда, чтоб дешевле было, – возмущается Станислав. – Цены вверх и вверх идут – ни зарплаты не повысят, ни пенсии". Мужчина работал всю жизнь в Диджясалисе шофером. Сейчас получает пенсию 400 евро. Поэтому, как и многие, покупал продукты в Беларуси.
"Как едешь – можно было на человека по килограмму крупы привезти, 20 яичек, рыбы три килограмма, гречки по 80 центов…" – перечисляет Станислав. Сам он родом из Браславского района, на той стороне – много родни, похоронены брат и родители. Раньше, рассказывает мужчина, недалеко от Диджясалиса работал еще один переход. Но его закрыли несколько лет назад. "Зачем было строить, зачем было деньги тратить на эти таможни?.. Я не знаю, чего не хватает. Огород с огородом, сосед с соседом – и то дерутся. Не могут жить".
Почему закрыли границу
Литовские власти объясняют решение закрыть закрыть два пункта пропуска в первую очередь угрозой национальной безопасности. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, необходимо максимально увеличить число людей на охране рубежей, а не в администрации. Напряжение на границе с Беларусью растет в связи с потоком нелегальных мигрантов из соседней страны, размещением там наемников ЧВК "Вагнер", поддержкой со стороны режима Лукашенко военных действий России на территории Украины.
Переходы "Шумскас" и "Тверячюс" не играли существенной роли в приграничном движении, поэтому их закрытие не должно сильно отразиться на экономике, пояснил советник президента Дарюс Урбонас в интервью LRT. Он также отметил, что в этих пунктах не хватало оборудования для эффективной борьбы с контрабандой.
МВД Литвы предлагало ограничить работу еще двух КПП – Райгардас и Лаворишкес. Премьер-министр Ингрида Шимоните осторожно оценила такую возможность. Президент Гитанас Науседа отметил, что при принятии подобных решений необходимо учитывать интересы местных жителей и возможные потери. "Никто не хочет закрывать границы только ради спортивного интереса", – говорит он.
Власти предупреждают об опасности
В каком случае закроют все пункты пропуска?
28 августа 2023 года представители Литвы, Латвии, Эстонии и Польши на встрече в Варшаве обсудили перспективы и механизмы полного одновременного закрытия границ с Беларусью. Это может произойти в двух случаях: организованный массовый прорыв нелегалов в ЕС или вооруженный инцидент у границ одной из стран.
В настоящее время в Польше работает один международный автомобильный пункт пропуска на границе с Беларусью, В Латвии – два, в Литве – четыре. 12 сентября 2023 года стало известно о возможном закрытии КПП "Силене" в Латвии из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов.