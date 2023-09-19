Правда, что "рис и макароны делают из пластика"?

Тезисы
Рис и макароны делают из пластиковых пакетов и пластмассы. Употребление такого риса в пищу вызывает боли в животе, головную боль, боли в суставах, плохое зрение.
Вердикт
Существуют машины, которые позволяют формировать из рисовой сечки или других ингредиентов гранулы в форме рисовых зёрен. Видеоклип демонстрирует производство риса не из пластика, а из натурального, зернового продукта, напоминающего рис, потребление которого в качестве пищи абсолютно безопасно. Авторы видео обманывают зрителей, заявляя, что демонстрируется создание риса из пластмасс. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
Создание искусственных продуктов питания — это сложная задача, которая требует воспроизведения не только вкуса и питательной ценности оригинального продукта, но и его текстуры, цвета и поведения при приготовлении. Однако существуют машины, которые позволяют формировать из рисовой сечки или других ингредиентов гранулы в форме рисовых зёрен – так называемый ультра-рис или же искусственный рис, обогащённый витаминами и питательными веществами. Видеоклип, который выпустила китайская компания «Sunpring», демонстрирует производство риса не из пластика, а из натурального, зернового продукта, напоминающего рис, потребление которого в качестве пищи абсолютно безопасно.
Слухи о том, что вместо настоящего риса можно купить рис, не выращенный естественным путем, а созданный из пластмассы, в Китае циркулируют в социальных сетях как минимум с 2010 года. Причиной его возникновения стало вирусное видео из Китая, на котором показан работник, производящий белые пластиковые гранулы, внешне напоминающие рис. Многие пользователи тогда решили, что на видео показан процесс изготовления поддельной крупы, но на самом деле белые гранулы на видео – это наполнители для различных упаковок. Подробно узнать, как появился миф о том, что вместо настоящего риса можно купить пластиковый – можно здесь и здесь.
- Источники
- Искусственный рис
- Sunpring – машины для производства искусственного риса
- Дробленый рис
- Почему люди верят в миф о “пластмассовом рисе”?
- Ультра-рис – рис обогащённый витаминами и питательными веществами
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- Пластмассовый рис из Китая