Песков о расследовании гибели Пригожина: "Это непростое происшествие"

"Расследование идёт", поэтому давать какие-либо комментарии преждевременно, добавил он.
Ранее Песков называл одной из основных версий крушения самолёта Пригожина "преднамеренное злодеяние".
Частный самолёт бразильского производства Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившиеся на борту. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.
Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и "внешнее воздействие".