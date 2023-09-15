Песков о расследовании гибели Пригожина: "Это непростое происшествие"

Частный самолёт бразильского производства Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившиеся на борту. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.