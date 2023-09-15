Правящие зарегистрировали проект импичмента Жемайтайтису: это важно и как политический шаг

"Неоднократные высказывания Ремигиюса Жемайтайтиса мы расцениваем как высказывания, поощряющие вражду, ненависть и насилие в обществе. Они никоим образом не совместимы с предусмотренными Конституцией обязанностями, в данном случае и для члена Сейма", - заявила Elta староста консервативной фракции в Сейме Радвиле Моркунайте-Микуленене.

"Мы считаем, что повторяющиеся заявления различного рода вызывают реакцию как в общественной сфере, так и находят резонанс, и есть люди, которым подобные заявления нравятся", - добавила она.

Р. Моркунайте-Микуленене отмечает, что хотя импичмент Р. Жемайтайтису инициирован из-за нарушения присяги члена Сейма, по ее словам, правящие считают, что парламентарий своими действиями нарушил и Конституцию.

Парламентарий подчеркивает, что инициирование импичмента Р. Жемайтайтису очень важно и как политический шаг.