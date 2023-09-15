Супруг министра публично раскритиковал учителей: если будете ныть, вырастите Литву нытиков

Председатель Ширвинтского отделения консерваторов Виргиниюс Сарпаускас в четверг в фейсбуке написал, что Андрюс Навицкас (глава ЛПСРО) - это "Вилиюс Блинкявичюс", поскольку Вилия - его сестра.
"В какую партию вступит Навицкас?" – вопрошал Сарпаускас .
В дискуссию вступил Скайстис: "В партию блинки, неужели неясно" и прибавил: "Коммуняки, а не учителя". Это высказывание вызвало возмущение.
"Я читаю и не понимаю. Вы казались солидным человеком, использующим серьезные аргументы. Я думал, только тролли в фейсбуке всех коммуняками называют. Ошибался", – писал один мужчина.
Позже Скайстис поделился словами Сарпаускаса и прибавил: "Вот почему я решил стать страйкболистом. И они учат наших детей... гражданственности (как они говорят). А на деле – идет облинкивание сознания наших детей. Аминь!" (от фамилии главы соцдемов Блинкявичюте).
Член президиума консерваторов, помощница депутата Лауринаса Кащюнаса, учитель Антакальнисской прогимназии Йоланта Бизайте сказала, что она чувствует себя оскорбленной.
"Я не смотрела передачу. Что там такое было сказано, что вы так отзываетесь об учителях? Я не бастую, но те, кто бастует, борются за всех нас. Сейчас у меня 120 пятиклашек, еще идет вторая неделя учебы, а я на грани истощения, вы, наверное, представить себе не можете, что такое работа со 120 пятиклашками. Лично я чувствую себя оскорбленной. О некоторых политиках я тоже могла бы сказать, что они управляют страной, управляют городом, хотя в жизни ничего нормального не делали, у них нет никаких навыков и способностей", – сказала Бизайте.
"Многие из нас на грани истощения, но это наш выбор - Создавать и Строить, Защищать и Взращивать Литву. Никто не говорил, что будет легко. Те, кто устал, уже ушли, но не бастовали", – сказал Скайстис.
"И вы на грани истощения? Ну, учителя не получают на канцтовары дополнительные деньги и у них нет возможности достать из чулка несколько тысяч, если понадобится их вернуть здесь и сейчас. Может, не позорьтесь, сравнивая себя с теми, кто пашет с разными там детьми за жалкие деньги! Кстати, вы предлагаете уйти? Не дожде!", – ответила учитель.
Скайстис не промолчал: "Если вы будете ныть, создадите только страну, где будут нытики и размазня, такую страну нельзя называть Литвой. Мы – государственные служащие – создаем Литву по своему образу. А свои глупости про деньги в чулках sapaliones – оставьте себе и не приведи Господь, своим ученикам".
После этого Скайстис обозвал учителей бройлерами, а когда Бизайте предложила ему взглянуть на себя в зеркало, ответил: "На свою зарплату посмотрите".
Напомним, что из-за разногласий относительно более быстрого повышения зарплат Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) принял решение 15 сентября объявить предупредительную, а с 29 сентября – фактическую забастовку.