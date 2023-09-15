Супруг министра публично раскритиковал учителей: если будете ныть, вырастите Литву нытиков

"Я не смотрела передачу. Что там такое было сказано, что вы так отзываетесь об учителях? Я не бастую, но те, кто бастует, борются за всех нас. Сейчас у меня 120 пятиклашек, еще идет вторая неделя учебы, а я на грани истощения, вы, наверное, представить себе не можете, что такое работа со 120 пятиклашками. Лично я чувствую себя оскорбленной. О некоторых политиках я тоже могла бы сказать, что они управляют страной, управляют городом, хотя в жизни ничего нормального не делали, у них нет никаких навыков и способностей", – сказала Бизайте.