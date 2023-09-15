Президент отправился на работу пешком: отметил начало Европейской недели мобильности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В пятницу накануне Европейской недели мобильности президент Гитанас Науседа отправился на работу пешком. Он также отметил, что в субботу с Европейской недели мобильности стартует Национальный вызов мобильности, инициируемый президентом третий год подряд.

"Мы начинаем двухмесячный вызов мобильности, в ходе которого, как мы надеемся, сделаем много шагов, внесем вклад в упрочение зеленой Литвы и, самое главное, позаботимся о нашем здоровье", - сказал журналистам Г. Науседа в Ужуписе, по дороге в офис президента.

В этом году, по словам президента, для участия в республиканском двухмесячном вызове участники регистрируются в 7 категориях, зарегистрировалось уже более 100 тыс. участников.

"Я очень рад, что этот вызов приобретает все большую амбициозность, и надеюсь, что этот год не станет исключением", - отметил глава страны.
Однако Г. Науседа не спешит обещать, будет ли он чаще ходить на работу в ближайшие недели.

"Я не хочу обещать, потому что иногда я не хозяин своего времени. Но я обязательно стараюсь двигаться, когда есть свободная минутка. (...) Что касается ходьбы, то у меня еще есть неиспользованные резервы", - сказал президент.

Сообщается, что в пятницу его команда также отправилась на работу экологически чистым способом.

Посол Европейской недели мобильности, Министерство коммуникаций и транспорта сообщает, что 16-22 сентября в Литве пройдет традиционная Европейская неделя мобильности – крупнейшая в мире кампания устойчивого движения. Эта инициатива объединит сообщества по всему миру в двадцать второй раз, и более 2000 городов Европы и других континентов уже готовятся к участию в Неделе мобильности 2023 г.

При этом, по данным офиса президента, к Национальному вызову мобильности с каждым годом присоединяются все больше участников: в 2021 г. в челлендже приняли участие 23 тыс. участников, а в 2022 г. – 95 тыс. участников. Всего в прошлом году они проделали 25 млрд. шагов и преодолели почти 18 млн. километров – обогнули земной шар 476 раз.

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