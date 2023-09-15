В Сенате США возьмутся за Маска и работу Starlink в Украине

 
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Elonas Muskas
Elonas Muskas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением миллиардера Илона Маска заблокировать его частную спутниковую сеть Starlink возле оккупированного Крыма, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам председателя комитета Джека Рида, сообщения об использовании Starlink выявили "серьезные проблемы ответственности в отношении национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом".

"Комитет исследует этот вопрос со всех сторон", – сказал он.

Рид отметил, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и "важную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания".

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", – добавил Рид.

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