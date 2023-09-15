Finnair предложит более частые рейсы между Вильнюсом и Хельсинки

 
ELTA
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ФОТО: Organizatorių archyvas
Финская авиакомпания Finnair в течение зимнего авиационного сезона этого года увеличит количество рейсов между столицей Литвы Вильнюсом и Хельсинки (Финляндия), сообщают Аэропорты Литвы.

В зимний период 2022 года авиакомпания выполняла до 21 рейса в неделю, а в авиационном зимнем сезоне этого года планируется выполнять до 28 рейсов в неделю или 4 раза в сутки.

Хельсинки – важный авиационный центр в контексте Европы, который и Аэропорты Литвы называют одним из приоритетных.

По мнению авиационных экспертов, путешествующие по деловым вопросам чрезвычайно довольны такой частотой рейсов между Вильнюсом и Хельсинки, когда им нужна возможность выехать и вернуться в один и тот же день в удобное время.

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