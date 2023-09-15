На востоке Ливии погибло более 11 тысяч человек, а более 20 000 пропали без вести

 
bbcrussian.com
Potvyniai Libijoje
Potvyniai Libijoje
ФОТО: Scanpix
О причинах столь высокого числа жертв эксперты пока высказываются осторожно, однако практически все указывают на то, что в течение многих лет плотины не поддерживались в надлежащем состоянии. Поэтому, когда северо-восточное побережье Ливии накрыл ураган «Даниэль», они не смогли выполнить свою функцию.

По словам представителей ООН, страна переживает «бедствие эпических масштабов».

Наводнение в Дерне — это пример того, как климатические и географические условия могут превратить шторм в катастрофу.

По оценкам Абдулменама Аль-Гаити, мэра портового города Дерна, наиболее сильно пострадавшего от наводнения, от 18 000 до 20 000 человек погибли в результате прорыва двух дамб выше по течению реки Дерна.

Аль-Гаити сообщил телеканалу «Аль-Арабия», что ему нужны команды специалистов по извлечению тел погибших.

Официальный представитель правительства восточной части Ливии, расположенного в Тобруке, заявил, что в море «постоянно выбрасываются десятки тел».

ООН предупредила об опасности заболеваний, вызванных загрязненной водой.

Руководители администрации Ливии, базирующейся в Триполи, потребовали начать расследование обрушения двух плотин, приведшего к катастрофическому наводнению.

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