В Литве поддержка малого и среднего бизнеса: 200 000 евро на повышение продаж инновационной продукции

"Эти инвестиции направлены на стимулирование результатов коммерческих научных исследований, экспериментальных разработок и инновационной деятельности (НИОКР) – вывода на рынок продукции с более высокой добавленной стоимостью. По сравнению с традиционными продуктами, они более конкурентоспособны и как правило обладают большим потенциалом для закрепления на международных рынках", — сказал руководитель Отдела прорыва Агентства инноваций Паулюс Петраускас.
Предприятия, подавшие заявку на получение финансирования, смогут покрыть часть заработной платы работников, участвующих в проекте, а также затраты на дизайн продукта, маркетинг и создание стоимости брендов, защиту интеллектуальной собственности, включая сертификацию, говорится в пресс-релизе агентства.
Потенциальные заявители должны соответствовать критериям субъекта малого или среднего бизнеса и осуществлять активную деятельность на рынке – годовой оборот за 2022 г. должен составлять не менее 5 тыс. евро.
"После подачи бизнес-заявки на финансирование, будет проведена оценка потенциала развития его деятельности, инновационность разработки и новизна самой инновации на рынке. В числе приоритетных будут предприятия, уже завершившие проекты НИОКР и стремящиеся поделиться своими результатами на рынке", — заявил П. Петраускас.
Максимальная сумма финансирования по одному проекту – до 10 тыс. евро, она составляет до 80 проц. расходов, соответствующих финансированию. Общая сумма финансирования приглашения на подачу заявок составляет 200 тыс. евро, отмечается в пресс-релизе.
Срок подачи заявок в Агентство инноваций – до 27 сентября текущего года (включительно). Срок реализации проектной деятельности заявителями после получения финансирования – до 10 декабря текущего года без помощи со стороны партнеров, говорится в пресс-релизе.