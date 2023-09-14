В Литве поддержка малого и среднего бизнеса: 200 000 евро на повышение продаж инновационной продукции

"Эти инвестиции направлены на стимулирование результатов коммерческих научных исследований, экспериментальных разработок и инновационной деятельности (НИОКР) – вывода на рынок продукции с более высокой добавленной стоимостью. По сравнению с традиционными продуктами, они более конкурентоспособны и как правило обладают большим потенциалом для закрепления на международных рынках", — сказал руководитель Отдела прорыва Агентства инноваций Паулюс Петраускас.

Предприятия, подавшие заявку на получение финансирования, смогут покрыть часть заработной платы работников, участвующих в проекте, а также затраты на дизайн продукта, маркетинг и создание стоимости брендов, защиту интеллектуальной собственности, включая сертификацию, говорится в пресс-релизе агентства.