История малолетней девочки в Клайпеде - что произошло, когда приехала скорая

Ребенок находится в больнице. Полиция пока расследование не начала, только собрала необходимую информацию по факту нанесения физической боли ребенку.

Сами обстоятельства происшествия остаются загадочными.

Врачам о выпавшем со второго этажа ребенке сообщила полиция.

"Падение с высоты - это непростая травма,поэтому ребенка срочно увезли в реанимацию Клайпедской больницы. В таких случаях мы обычно не ждем родителей или еще кого-то", – сказала представитель Станции скорой помощи Нийоле Дамбраускене порталу lrt.lt.

Она сказала, что врачи приехали очень быстро, поскольку неподалеку помогали мужчине, отравившемуся психотропными препаратами.

"Часть бригады осталась с мужчиной, а другие врачи побежали к ребенку. Рядом находился брат пострадавшей, мальчик лет 10, он подтвердил, что малышка упала со второго этажа", – рассказала Дамбраускене.

Ни отец, ни мать девочки не появились. Мальчик сказал, что держал сестру на руках, и она выпала. По предварительным данным, дети находились дома одни.