РФ закупала запчасти к самолетам Boeing и Airbus и в Литве

Россия за год войны против Украины закупила с февраля 2022-го по март 2023 года оригинальные запчасти для самолетов Boeing и Airbus на сумму в 18 млрд рублей, сообщило расследовательское издание "Важные истории" во вторник, 12 сентября. Закупки осуществлялись несмотря на санкции, введенные из-за вторжения России в Украину.

Как выяснили расследователи, всего в поставках участвовали 150 компаний из 26 стран. При этом только на долю посредников из Объединенных Арабских Эмиратов приходятся закупки на 9 млрд рублей. В тройке лидеров находятся также компании из Китая (5 млрд) и Турции (2 млрд).

Запчасти к самолетам приобретались и в таких "недружественных" странах, как США, Великобритания, Германия, Чехия и Литва. Официальные торговые отношения с этими государствами сведены к минимуму или прекращены. Поставки производились по схеме так называемого параллельного импорта. При этом многими компаниями-поставщиками владеют россияне.

Российские владельцы компаний-поставщиков