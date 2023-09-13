Опрос компаний: только треть не сталкивается с просрочками платежей

С неплатежеспособными партнерами чаще сталкиваются компании среднего размера, а в качестве основной причины просрочки платежей со стороны партнера компании называют геополитическую и экономическую ситуацию.

По сравнению с прошлым годом количество компаний, утверждающих, что их партнеры задерживают платежи из-за геополитической и экономической ситуации, выросло до 39%, а 29% компаний отмечают, что в отношении их клиентов объявлена ​​процедура банкротства.

Опрос также выявил, что компании используют больше общих данных о компаниях, а также активнее включают финансовую отчетность, судебные данные, данные о долгах и кредитные рейтинги в оценку состояния партнера. Половина компаний отметили, что используют в своей деятельности данные финансовой отчетности – в прошлом году их было 39%, кредитные рейтинги анализируют 34% (23% в прошлом году), судебную информацию о компаниях используют 31% компаний, принявших участие в опросе (23% в прошлом году).