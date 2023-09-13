СОГГ: за сутки на границе с Беларусью развернули 21 нелегального мигранта

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: AFP / Scanpix
Во вторник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 21 мигранта, пытавшегося нелегально пересечь государственную границу.

В Латвии за минувшие сутки зафиксировано 70 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 3 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 1643.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение более 20 900 мигрантов.

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