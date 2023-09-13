Ikea просит покупателей вернуть небезопасные крепления для зеркал

"Ikea постоянно проводить программу тестирования и оценки рисков, цель этой программы – обеспечение соответствия всем стандартам и законам. Однако мы узнали, что часть креплений для зеркал Lettan сломалась после того, как их прикрутили к стене, зеркала упали.

В январе 2023 г. Ikea уже обращалась к покупателям в связи с этими зеркалами, но после проведения более тщательных исследований и аудита, выяснилось, что некачественные детали в производстве были дольше, чем предполагали изначально. Чтобы гарантировать безопасность покупателей, Ikea просит их проявить бдительность – заменить бракованные детали на новые", – сказано в пресс-релизе.

Эта информация касается:

всех зеркал Lettan, произведенных до 5 недели 2021 года (код 2105 или более ранняя дата);

зеркал Lettan с номером 21944, произведенным до 25 недели 2023 года (коды до 2325).