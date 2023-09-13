Маргарита Дробязко в открытом письме: я не участвую в пропагандисткой деятельности, мы с мужем несем свет культуры и добра

Об этом М. Дробязко заявила в открытом письме, адресованном Комиссии по делам гражданства, заседание которой запланировано на четверг.
"Я не участвую в "пропагандистской" деятельности, как это назвал один человек. Вместе с моим мужем, партнером по льду и бескорыстным патриотом Литвы Повиласом (Ванагасом), мы несем свет культуры и добра по мере своих возможностей, он и я", – говорит М. Дробязко в открытом письме.
"Если теперь, ради сохранения литовского паспорта, мне предложат отказаться от части своей семьи, страны, которая с детства была моей Родиной, профессии и верных друзей, то очевидно, что это – не мой путь, потому что это было бы предательством. Так говорит мне моя совесть, за голосом которой я следовала и буду следовать в калейдоскопе побед и трагедий этой жизни, несмотря на начало новой охоты на ведьм, о которой, думаю, мы все уже забыли", – говорит проживающая в России фигуристка.
М. Дробязко заявляет, что решила обратиться в Комиссию по делам гражданства, полагая, что она и работающие в комиссии хотят видеть "Литву свободной, просвещенной, развитой во всех смыслах страной, где соблюдаются законы и чьим гражданам гарантирована свобода иметь собственную точку зрения и поступать по совести (...)".
"Патент на любовь к Литве принадлежит литовскому народу, но не принадлежит какой-либо политической партии, движению или отдельному литовцу. Каждый любит свою страну так, как считает правильным. И если векторы этой любви не совпадают, это не значит, что один вектор абсолютно правильный, а другой совершенно неправильный. В этом красота свободного общества и свободной страны, которой, я хочу верить, является Литва. Однако, как мне кажется, сегодня не все это понимают и принимают", – написала М. Дробязко.
Фигуристка отмечает, что она не политик, поэтому воздерживается от политических оценок ситуации. Однако, вспоминая свой многолетний профессиональный опыт, М. Дробязко отмечает, что вместе с мужем и партнером по танцам Повиласом Ванагасом она не участвовала в политических демонстрациях.
"Как и все эти 17 лет, так и сегодня в нашей деятельности не было и нет никаких политических манифестов. И я не понимаю, почему сегодня вдруг участие в сказке категории 0+ "Шахерезада" или "Спящая красавица" стало угрозой безопасности Литовской Республики", – задалась вопросом она.
"Специалисты Службы безопасности Литвы представили заключение – эта моя деятельность не наносит вреда Литве. Возможно, они одобряют эту деятельность, возможно, нет. Однако при принятии решения они руководствовались фактами и профессионализмом, а не сиюминутными эмоциями", – отметила фигуристка.
В завершение своего письма фигуристка выразила надежду, что после прочтения ее обращения у людей сформируется личная, "а не навязанная извне оценка, основанная на прямых политических амбициях".