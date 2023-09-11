В августе литовская таможня зафиксировала 53 случая большегрузов с подпадающими под санкции товарами

Кроме того, в течение августа таможня 2 061 раз не разрешила экспортные процедуры и вывоз товаров из Литвы и ЕС. Всего с начала текущего года развернуто и не выпущено 18 245 грузовиков.
За август 2023 года таможня 778 раз не разрешила провести транзитные процедуры, с начала года – 8 164 случая, когда литовская таможня из-за санкций не разрешила применить транзитные процедуры.
За несоблюдение установленных ограничительных мер в августе таможня возбудила 7 производств об административных правонарушениях. С начала года – 456 случаев. Также территориальными таможнями начато 14 расследований возможных нарушений запретов и ограничений, введенных санкциями.
Всего с начала года возбуждено 165 таких расследований.
Таможня Литовской Республики продолжает требовать от экспортеров предоставления подтверждений (деклараций на импорт) о том, что товары достигли стран, например стран Центральной Азии, в которые экспорт был оформлен. Получено 2 735 подтверждений оформленных процедур. С 17 июля таможня также требует предоставления декларации производителя на экспортируемые товары.
Таможня Литвы продолжает уделять особое внимание риску возможного обхода санкций при экспортных процедурах. С сегодняшнего дня, 11 сентября 2023 года, при уточнении условий оформления процедуры экспорта, когда товары декларируются для этой процедуры лицом из другого государства-члена – самостоятельно или с использованием услуг представителя на таможне – таможня Литвы будет требовать от декларантов предоставления дополнительных документов, дополняющих таможенную декларацию.