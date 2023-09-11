В августе литовская таможня зафиксировала 53 случая большегрузов с подпадающими под санкции товарами

Кроме того, в течение августа таможня 2 061 раз не разрешила экспортные процедуры и вывоз товаров из Литвы и ЕС. Всего с начала текущего года развернуто и не выпущено 18 245 грузовиков.

За август 2023 года таможня 778 раз не разрешила провести транзитные процедуры, с начала года – 8 164 случая, когда литовская таможня из-за санкций не разрешила применить транзитные процедуры.

За несоблюдение установленных ограничительных мер в августе таможня возбудила 7 производств об административных правонарушениях. С начала года – 456 случаев. Также территориальными таможнями начато 14 расследований возможных нарушений запретов и ограничений, введенных санкциями.

Всего с начала года возбуждено 165 таких расследований.