Канада завевала за бронзу! Сборная США на втором ЧМ подряд осталась без медалей

Два главных фаворита турнира - американцы и канадцы - выбыли на стадии полуфинала. Пятикратный чемпион мира сборная США сенсационно проиграла немцам (111:113), а Канада уступила сербам (86:95).
Ранее между собой представители Америки на мировых первенствах не встречались. Но если для США любое место ниже первого считается провалом, то для Канады само попадание в топ-4 можно расценивать как успех: прежде "кленовые" ни разу не были призерами ЧМ.
Незадолго до начала матча за третье место стало известно, что за сборную не сыграют сразу три игрока - центровой Джарен Джексон-младший и форварды Паоло Банкеро и Брэндон Ингрэм. По официальной информации, все трое баскетболистов заболели.
Матч за бронзовые медали, как и предыдущие игры США против Литвы и Германии, тоже получился очень результативным - обе команды набрали свыше ста очков.
По ходу первой четверти канадцы отрывались на 13 очков, но затем США их догнали и до большого перерыва игра команды шли рядом. Второе ускорение "кленовые" совершились в третьей четверти - теперь задел составил 11 очков (91:80). Однако и в этот раз соперник отыгрался - после рывка американцев 10:0 счет сравнялся - 94:94.
Победитель матча определился в концовке: в начале последней минуты счет был равным (107:107). Далее канадцы результативно завершили свою атаку, потом реализовали два штрафных, на что американцы ответили дальним попаданием - 111:111 в основное время.
А в овертайме Канада полностью переиграла соперника (16:7) и одержала победу со счетом 127:118.
Главными героями встречи стали канадцы Брукс (39 очков) и Гилджес-Александер (31 очко плюс 11 результативных передач).
Сборная Канады взяла бронзовые медали и впервые в своей истории стала призеров ЧМ.
В XXI веке сборная США брала титулы в 2010-м и 2014-м. Но на двух последних чемпионатах мира она не попадала даже в призеры. На ЧМ-2019 команда слетела уже в четвертьфинале (поражение от Аргентины) и финишировала лишь седьмой. А на нынешнем ЧМ команда Стива Керра заняла 4-е место.
При этом на ЧМ-2023 американцы трижды обновляли собственные антирекорды по количеству пропущенных очков - 110 от Литвы, 113 от Германии и 127 от Канады.
Чемпионат мира
Филиппины
Матч за третье место
США - Канада 118:127 (25:34, 31:24, 26:33, 29:20, 7:16)
Эдвардс 24, Ривз 23, Бриджес 19, Портис 14, Брансон 13, Харт 10 - Брукс 39, Гилджес-Александер 31 + 12 передач, Барретт 23, Дорт 11, Олиник 11.
10 сентября. Пасай. Mall of Asia Arena.