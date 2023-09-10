Канада завевала за бронзу! Сборная США на втором ЧМ подряд осталась без медалей

Два главных фаворита турнира - американцы и канадцы - выбыли на стадии полуфинала. Пятикратный чемпион мира сборная США сенсационно проиграла немцам (111:113), а Канада уступила сербам (86:95).

Ранее между собой представители Америки на мировых первенствах не встречались. Но если для США любое место ниже первого считается провалом, то для Канады само попадание в топ-4 можно расценивать как успех: прежде "кленовые" ни разу не были призерами ЧМ.

Незадолго до начала матча за третье место стало известно, что за сборную не сыграют сразу три игрока - центровой Джарен Джексон-младший и форварды Паоло Банкеро и Брэндон Ингрэм. По официальной информации, все трое баскетболистов заболели.

Матч за бронзовые медали, как и предыдущие игры США против Литвы и Германии, тоже получился очень результативным - обе команды набрали свыше ста очков.