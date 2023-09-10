Канада завевала за бронзу! Сборная США на втором ЧМ подряд осталась без медалей

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

На чемпионате мира по баскетболу в матче за третье место сборная Канады в овертайме обыграла сборную США (127:118) и впервые стала обладателем бронзовых наград. Американцы же на втором ЧМ подряд остались без медалей.

Два главных фаворита турнира - американцы и канадцы - выбыли на стадии полуфинала. Пятикратный чемпион мира сборная США сенсационно проиграла немцам (111:113), а Канада уступила сербам (86:95).

Ранее между собой представители Америки на мировых первенствах не встречались. Но если для США любое место ниже первого считается провалом, то для Канады само попадание в топ-4 можно расценивать как успех: прежде "кленовые" ни разу не были призерами ЧМ.

Незадолго до начала матча за третье место стало известно, что за сборную не сыграют сразу три игрока - центровой Джарен Джексон-младший и форварды Паоло Банкеро и Брэндон Ингрэм. По официальной информации, все трое баскетболистов заболели.

Матч за бронзовые медали, как и предыдущие игры США против Литвы и Германии, тоже получился очень результативным - обе команды набрали свыше ста очков.

По ходу первой четверти канадцы отрывались на 13 очков, но затем США их догнали и до большого перерыва игра команды шли рядом. Второе ускорение "кленовые" совершились в третьей четверти - теперь задел составил 11 очков (91:80). Однако и в этот раз соперник отыгрался - после рывка американцев 10:0 счет сравнялся - 94:94.

Победитель матча определился в концовке: в начале последней минуты счет был равным (107:107). Далее канадцы результативно завершили свою атаку, потом реализовали два штрафных, на что американцы ответили дальним попаданием - 111:111 в основное время.

А в овертайме Канада полностью переиграла соперника (16:7) и одержала победу со счетом 127:118.

Главными героями встречи стали канадцы Брукс (39 очков) и Гилджес-Александер (31 очко плюс 11 результативных передач).

Сборная Канады взяла бронзовые медали и впервые в своей истории стала призеров ЧМ.

В XXI веке сборная США брала титулы в 2010-м и 2014-м. Но на двух последних чемпионатах мира она не попадала даже в призеры. На ЧМ-2019 команда слетела уже в четвертьфинале (поражение от Аргентины) и финишировала лишь седьмой. А на нынешнем ЧМ команда Стива Керра заняла 4-е место.

При этом на ЧМ-2023 американцы трижды обновляли собственные антирекорды по количеству пропущенных очков - 110 от Литвы, 113 от Германии и 127 от Канады.

Чемпионат мира

Филиппины

Матч за третье место

США - Канада 118:127 (25:34, 31:24, 26:33, 29:20, 7:16)

Эдвардс 24, Ривз 23, Бриджес 19, Портис 14, Брансон 13, Харт 10 - Брукс 39, Гилджес-Александер 31 + 12 передач, Барретт 23, Дорт 11, Олиник 11.

10 сентября. Пасай. Mall of Asia Arena.

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