Ограничения для IT-гигантов, помощь инвалидам, борьба с волками. Евродайджест: главные события недели

Что это значит? Сейчас, когда статус человека с ограниченными возможностями не признается за рубежом, он не может получить ряд полагающихся ему преференций в другой стране ЕС: например, скидку от транспортной компании или право на бесплатное посещение музея. Для решения этой проблемы Еврокомиссия предлагает ввести единый документ, который будет подтверждать статус его обладателя на всей территории Евросоюза. Стандартизированную карту будут выдавать ответственные национальные органы в дополнение к действующим национальным сертификатам. Также Еврокомиссия предлагает ввести единую парковочную карту для людей с ограниченными возможностями — так при зарубежных поездках они смогут парковать свой автомобиль на тех же льготных условиях, что и местные жители. Этот документ заменит аналогичные национальные парковочные сертификаты, его можно будет получить как в бумажном, так и в цифровом виде.