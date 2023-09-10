В Риге цены на топливо не изменились, в Вильнюсе выросли, в Таллине торговцы устроили акцию протеста

В Эстонии заправочные сети провели однодневную акцию, чтобы привлечь внимание к возможному мошенничеству компании "Olerex" с добавлением биодобавок в топливо, которое сейчас расследуется, сообщает BNS. Соответственно, на эстонских заправках "Circle K" в пятницу бензин 95-й марки продавался на 20 центов дешевле, а дизельное топливо - на 8 центов дешевле. Оба продукта стоили одинаково - 1,599 евро за литр.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Риге, за ним следовал Вильнюс, а самая низкая цена на бензин из-за акции была в Таллине. Самая высокая цена на дизельное топливо также была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на заправке "Circle K" на улице Краста цена на бензин 95-й марки и дизтопливо осталась такой же, как и неделей ранее - 1,744 евро и 1,664 евро за литр.

В Вильнюсе на заправке "Circle K" на проспекте Саванорю цена на бензин 95-й марки выросла на 0,6% - до 1,614 евро за литр, цена дизтоплива также выросла на 0,6% - до 1,554 евро за литр..