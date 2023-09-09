Китай запретил чиновникам пользоваться iPhone, Apple терпит миллиардные убытки

За двое суток стоимость компании на фондовом рынке упала более чем на 6%, или почти на 200 миллиардов долларов.
Китай является для Apple третьим по величине рынком сбыта. В 2022 году китайские потребители принесли 18% общего дохода компании.
Большая часть продукции Apple также производится в Китае.
Запрет на иностранные смартфоны вводился поэтапно.
Сначала он коснулся лишь чиновников центрального правительственного аппарата. В среду издание Wall Street Journal сообщило, что им запретили приносить iPhone в офис и использовать их в рабочих целях.
Уже на следующий день агентство Bloomberg сообщило, что запрет будет также введен в отношении сотрудников госкомпаний и агентств, поддерживаемых правительством.
В пятницу WSJ со ссылкой на свои источники сообщила, что запрет расширят еще больше, но пока неизвестно, какие именно структуры попадут под него следующими.
Сообщается также, что ограничения коснутся продукции и других иностранных компаний.
Мощный удар по Apple
Эксперты отмечают, что решение Пекина совпало с запланированной на 12 сентября презентацией iPhone 15.
Пока неясно, случайно ли это совпадение. Власти Китая на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.
По прогнозам, iPhone 15 должен был сместить Samsung с лидирующей позиции на рынке смартфонов в Китае.
Apple – самая дорогая компания на фондовом рынке, ее стоимость составляет 2,8 триллиона долларов.
Помимо падения ее собственных акций Apple, пострадали и акции некоторых ее поставщиков.
Например, акции Qualcomm, крупнейшего в мире поставщика чипов для смартфонов, в четверг упали более чем на 7%, а акции южнокорейской SK Hynix в пятницу упали примерно на 4%.
Реакция китайцев
В китайских социальных сетях пользователи, работающие в госструктурах, подтвердили, что им велено прекратить использование устройств Apple к концу сентября.
Многие сетуют, что не видят достойной альтернативы.
При этом эксперты отмечают, что пострадавший от американских санкций китайский техгигант Huawei возрождается.
С 2019 года Вашингтон всячески осложнял Huawei доступ к приобретению передовых чипов, но несмотря на это, на прошлой неделе компания выпустила улучшенный смартфон Mate 60 Pro.
Канадская исследовательская компания TechInsights заявила, что в новом телефоне установлен процессор 5G Kirin 9000s, разработанный для Huawei крупнейшим производителем микросхем в Китае SMIC.
По словам аналитика TechInsights Дэна Хатчесона, Китай демонстрирует явный технический прогресс, который антикитайские санкции лишь подстегнули.
По некоторым сообщениям, с момента выпуска модели Mate 60 Pro активно раскупаются в Китае.
Однако некоторые пользователи соцсетей шутят, что они не настолько богаты, чтобы позволить себе новый отечественный смартфон. Его минимальная стоимость составляет порядка тысячи долларов.
Технологическое противостояние
Напряженность между США и Китаем в сфере технологий неуклонно растет. Обе страны вводят ограничения, создающие сложности для противоположной стороны.
В этом году Вашингтон вместе с Японией и Нидерландами ограничил доступ Китая к некоторым технологиям производства чипов.
Китай ответил ограничением экспорта двух материалов, ключевых для производства полупроводников.
Сообщается, что Пекин также работает над созданием нового инвестиционного фонда в размере 40 миллиардов долларов для стимулирования своей индустрии производства чипов.
На этой неделе конгрессмен США Майк Галлахер, председатель комитета Палаты представителей по Китаю, призвал Министерство торговли еще больше ограничить экспорт продукции, используемой компаниями Huawei и SMIC.