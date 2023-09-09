Новый вариант коронавируса "Пирола". Нужно ли его бояться?

При этом эксперты подчеркнули важность осенней вакцинации для групп риска и добавили, что исследования влияния «Пиролы» на иммунитет и ее распространения по миру продолжаются.

Похожими данными поделились 30 августа американские Центры профилактики и контроля заболеваний: в США тоже наблюдается увеличение показателей ковидной статистики (число госпитализаций и концентрация в сточных водах), но конкретно вариант «Пирола» за это ответственности не несет, так как пока был выявлен лишь считанное число раз.

В сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), опубликованном в четверг, отмечается что главной причиной небольшого всплеска случаев ковида в Европе, скорее всего, является сезон отпусков и путешествий, равно как и общее «снижение уровня иммунной защиты у населения от заражений (но не от тяжелых форм заболевания)» ковидом. В то же время, появление новых мутаций у вируса – в частности, варианта BA.2.86 («Пиролы») - вероятно, также сыграло свою роль, отмечают эксперты.

«Вариант под наблюдением»

В середине августа Всемирная организация здравоохранения объявила, что перевела в разряд «варианта под наблюдением» подштамм «Омикрона» под названием BA.2.86 c высоким числом мутаций. Неофициально его окрестили «Пирола». По сравнению с предшественниками у «Пиролы» насчитали 30 мутаций – это немногим меньше, чем у самого «Омикрона», отличавшегося крайне высокой заразностью, когда он только появился.

Как и в случае с «Омикроном», ученые боялись, что «Пирола» может быстро распространиться среди населения, обходя имеющийся у людей иммунитет к другим формам Covid-19.

Но на начало сентября в мире было известно лишь о 30 случаях, и ученые отмечали, что доминирующими остаются другие варианты вируса.

В сообщении американских Центров профилактики и контроля заболеваний от 30 августа говорилось, что по оценкам их специалистов, как существующие анализы на выявление Covid-19, так и имеющиеся лекарства для лечения болезни остаются эффективными и в случае «Пиролы».