В Марокко сотни человек погибли в результате землетрясения

В результате сильного землетрясения в Марокко погибли не менее 630 человек. Такие предварительные данные министерство внутренних дел североафриканского королевства привело в ночь на субботу, 9 сентября. Еще как минимум 329 человека получили ранения и отправлены в больницы, добавило ведомство.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне около 23.00 по местному времени (01.00 9 сентября мск), уточнил Национальный геофизический институт Марокко. Эпицентр находился в регионе Марракеш - Сафи, указали геофизики. По данным Геологической службы США, эпицентр был расположен на глубине 18,5 километра, а магнитуда составила 6,8.
Толчки ощущались в нескольких регионах. Очевидцы сообщают об обрушении различных построек в Марракеше.
ЕС предложил Марокко помощь после мощного землетрясения
Европейский Союз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения. "ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент", - написал в соцсети X утром в субботу, 9 сентября, председатель Европейского совета Шарль Мишель, добавив, что мысленно он сейчас со всеми пострадавшими, а также спасателями, работающими на месте трагедии.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне, около 23.00 по местному времени (01.00 9 сентября мск), уточнил Национальный геофизический институт Марокко. Эпицентр находился в регионе Марракеш - Сафи, указали геофизики. По данным Геологической службы США, эпицентр был расположен на глубине 18,5 километра, а магнитуда составила 6,8.
Толчки ощущались в нескольких регионах. Очевидцы сообщают об обрушении различных построек в Марракеше.