В Марокко сотни человек погибли в результате землетрясения

 
Deutsche Welle
Žemės drebėjimas Maroke
Žemės drebėjimas Maroke
ФОТО: AFP / Scanpix
МВД Марокко предварительно оценило число погибших при землетрясении более чем 630 человек. Толчки ощущались в нескольких регионах королевства. В Марракеше зафиксированы обрушения построек.

В результате сильного землетрясения в Марокко погибли не менее 630 человек. Такие предварительные данные министерство внутренних дел североафриканского королевства привело в ночь на субботу, 9 сентября. Еще как минимум 329 человека получили ранения и отправлены в больницы, добавило ведомство.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне около 23.00 по местному времени (01.00 9 сентября мск), уточнил Национальный геофизический институт Марокко. Эпицентр находился в регионе Марракеш - Сафи, указали геофизики. По данным Геологической службы США, эпицентр был расположен на глубине 18,5 километра, а магнитуда составила 6,8.

Толчки ощущались в нескольких регионах. Очевидцы сообщают об обрушении различных построек в Марракеше.

ЕС предложил Марокко помощь после мощного землетрясения

Европейский Союз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения. "ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент", - написал в соцсети X утром в субботу, 9 сентября, председатель Европейского совета Шарль Мишель, добавив, что мысленно он сейчас со всеми пострадавшими, а также спасателями, работающими на месте трагедии.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне, около 23.00 по местному времени (01.00 9 сентября мск), уточнил Национальный геофизический институт Марокко. Эпицентр находился в регионе Марракеш - Сафи, указали геофизики. По данным Геологической службы США, эпицентр был расположен на глубине 18,5 километра, а магнитуда составила 6,8.

Толчки ощущались в нескольких регионах. Очевидцы сообщают об обрушении различных построек в Марракеше.

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