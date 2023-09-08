ООН ведет тайные переговоры с РФ об отмене всех основных санкций в обмен на зерновую сделку

По информации Bild, руководство России сейчас внимательно изучает предложения ООН и пока не согласилось на них, поскольку в Кремле считают предложения "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и сомневаются в "технической осуществимости" объявленных послаблений.

По словам высокопоставленного чиновника, украинское правительство "ни при каких обстоятельствах" не вернется к зерновой сделке с Россией на этих условиях, а также не откажется от своего "права по международному праву" контролировать российские военно-морские корабли и незаконно построенные сооружения, такие как Крымский мост, чтобы продолжить наступление.