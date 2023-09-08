Еврокомиссар после встречи с министром сельского хозяйства: меня предупредительно пытаются заставить замолчать

"Не очень хочется в это верить, но я думаю, что такая пиар-кампания — это попытка предупредительно заставить меня замолчать. Другой причины для этого я не вижу, и, если министр (К. Навицкас – ELTA) хотел бы получить какие-то ответы непосредственно от меня, он же не раз связывался со мной, у него есть номер телефона и он не раз разговаривал со мной", – сказал В. Синкявичюс агентству ELTA.
"К ситуации следует отнестись серьезно. Прежде всего, хотелось бы отметить, что количество мелких фермерских хозяйств в Литве стремительно сокращается. Если сравнить 2018 и 2021 годы, мы потеряли более трети мелких фермерских хозяйств, т. е. около 36 проц. Мелкие фермерские хозяйства, я имею в виду, те, что до 10 га. Одна из причин в том, что у мелких фермерских хозяйств нет источников финансирования, они не включаются в программы поддержки и им очень сложно выжить", – подчеркнул он.
Член Еврокомиссии (ЕК) заверил, что сокращение органических хозяйств в Литве должно вызвать вопросы. По его словам, программа и стратегический план правительства предусматривают значительно большее количество органических хозяйств в 2030 г., однако в прошлом году сельскохозяйственные угодья таких хозяйств могли сократиться на целых 18 проц.
"Действующий министр разработал и согласовал с ЕС стратегический план, который является основным документом о пути и направлении развития сельского хозяйства Литвы, о том, что будет финансироваться, и в этом плане по обоим направлениям в первую очередь финансируются органические фермерские хозяйства", – заявил еврокомиссар.
"В государственной программе предусмотрено увеличение количества органических хозяйств в два раза, кроме того в стратегическом плане поставлена цель почти удвоить их, т. е. к 2030 году –до 15 процентов от количества органических ферм, однако за год достигнут обратный результат – по нашим данным, сельскохозяйственные угодья органических хозяйств предположительно сократились на целых 18 проц.", – подчеркнул еврокомиссар, утверждая, что на реализацию стратегического плана Европейский союз (ЕС) выделяет огромные ресурсы, но результат оказался противоположным.
В письменном обращении К. Навицкаса к В. Синкявичюсу также содержится просьба разъяснить утверждения по поводу растущего рыночного спроса на органическую продукцию, поддержки ЕС, которая, по словам еврокомиссара, не доходит до фермеров, а также по поводу требований к ведению документации и увеличения административной нагрузки на фермеров.