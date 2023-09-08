В Вильнюсе состоится торжественное шествие по случаю годовщины Оршанской битвы

Кроме того, состоится конференция для военных Литовской армии на тему "Уроки Оршанский битвы с точки зрения сегодняшней перспективы". С докладами выступят военные историки и др.

ВКЛ - было многонациональным государством, которое боролось против московской агрессии, поэтому в этой битве немаловажную роль сыграли также предки современных украинцев и белорусов. Великий гетман ВКЛ Константин Острожский – самый известный православный военный деятель, благодаря решениям которого удалось одержать победу в Оршанской битве.

Победа в битве под Оршей 8 сентября 1514 года стала значительным событием в мировой истории военного искусства, поскольку были разгромлены более многочисленные силы противника, в нескольких местах одновременно переправлялись через реки с помощью понтонных мостов, устроили засаду из артиллерии.