В Вильнюсе состоится торжественное шествие по случаю годовщины Оршанской битвы

 
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Simboliškai atkartota istorinė Oršos mūšio laimėtojo triumfo eisena
Simboliškai atkartota istorinė Oršos mūšio laimėtojo triumfo eisena
ФОТО: KAM

8 сентября Минобороны и Литовская армия отметят годовщину сражения под Оршей. 508 лет назад Великое княжество Литовское и его союзники победили армию Московского княжества. Литовская армия повторит победное шествие от Остробрамских ворот до Великокняжеского дворца (в нем примут участия воины Роты почетного караула и военный оркестр). Годовщина Оршанской битвы - отличный повод вспомнить о традициях сотрудничества стран нашего региона в борьбе с имперской агрессией Москвы, пишет madeinvilnius.lt.

Кроме того, состоится конференция для военных Литовской армии на тему "Уроки Оршанский битвы с точки зрения сегодняшней перспективы". С докладами выступят военные историки и др.

ВКЛ - было многонациональным государством, которое боролось против московской агрессии, поэтому в этой битве немаловажную роль сыграли также предки современных украинцев и белорусов. Великий гетман ВКЛ Константин Острожский – самый известный православный военный деятель, благодаря решениям которого удалось одержать победу в Оршанской битве.

Победа в битве под Оршей 8 сентября 1514 года стала значительным событием в мировой истории военного искусства, поскольку были разгромлены более многочисленные силы противника, в нескольких местах одновременно переправлялись через реки с помощью понтонных мостов, устроили засаду из артиллерии.

Победа в битве под Оршей помогла стабилизировать положение на востоке.

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