Частному перевозчику не хватает водителей, в Вильнюсе опять меняют расписание транспорта

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Несколько дней подряд сообщается о том, что на некоторых маршрутах общественного транспорта в Вильнюсе не будет запланированных рейсов, меняется расписание. Причина - компании Transrevis, которая обслуживает эти маршруты, не хватает работников, пишет 15min.

По данным портала, город пока не угрожает компании санкциями, ведут переговоры, пытаются решить проблему. Глава компании надеется, что на следующей неделе удастся решить проблему.

"Важная информация для пассажиров общественного транспорта – один из перевозчиков, предоставляющих услуги – ЗАО Transrevis - столкнулся с нехваткой водителей, поэтому сегодня утром, после обеда и вечером не будут осуществляться запланированные рейсы на маршрутах 4G, 7, 14, 26, 43, 55 автобусов", – сообщает муниципальная компания "Услуги сообщения".

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