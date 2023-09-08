Три района и ТОП-3 самых дорогих квартир в сентябре

На первом месте - Старый город. Здесь на ул. Миндауго продают 4-комнатную квартиру за 2 340 718 евро. Площадь квартиры почти 200 кв. м, она находится в доме новой постройки (2021 г.). За дополнительную цену предлагается купить 3 парковочных места. В квартире: звукоизоляция класса A, решения по энергетической эффективности A+, прочный фасад.

За 2 030 000 евро можно купить квартиру в микрорайоне Шнипишкес, на проспекте Конституциёс, рядом с Вильнюсским муниципалитетом. Площадь этой квартиры 312 кв. м. Квартира находится на 25 этаже с террасой в 220 кв. м, сом построен в 2022 г. В квартире применяются современные технологические решения.

В Науяместисе за 1 400 000 евро продают квартиру площадью 206 кв. м в доме 2009 г. Квартира находится на 23 этаже. В квартире есть выполненная художником фреска, из окон открывается прекрасный вид. В квартире стоит итальянская мебель и немецкая бытовая техника.